A mérkőzés elején Gnabry próbált betörni a tizenhatoson belülre, de elnyomták, így nem tudott lőni. Majd a 8. percben kontráztak a japánok, és Maeda Daizen talált be Neuer kapujába, de lesen volt. A 16. percben Kimmich bal oldali szöglete után Rüdiger fejelt 11 méterről centikkel a bal kapufa mellé. A 20. percben Kimmich 17 méteres lövése után Gonda Suicsi védett hatalmasat, a kipattanó pedig már lesen találta Gündogant. Két perccel később egy jobb oldali beadást követően Szakai fejelt a kapu mellé hat méterről. A folytatásban Gündogan előtt adódott több lehetőség, de ezt vagy fogta a japánok kapusa, vagy blokkolták a lövését. A 29. percben előbb bal oldali beadás után védett Gonda, majd a kipattanó után Kimmich lőtt, de lejött a blokkról. Két perccel később büntetőhöz jutott Németország, amit Gündogan magabiztosan értékesített (1-0). A folytatásban is fölényben voltak a mezőnyben a németek, a japánok előtt egy-két veszélytelen lehetőség adódott csak. A 41. percben Gündogan távoli próbálkozása pattant meg, majd Kimich lőtt 20 méterről kapu fölé. A hosszabbításban duplázhattak volna a németek, de Havertz már lesen volt.

A fordulást követően Müller ment el középen, majd kiszolgálta a jobb oldalon Gnabryt, aki10 méterről, centikkel lőtt a kapu fölé. Az 50. percben Kamada lőtt 15 méterről kapu fölé, de a labda megpattant egy németen. Ezután Musiala varázsolt megint a tizenhatoson belül, de 12 méterről hatalmas helyzetben lőtt a kapu fölé. A 60. percben centik kellettek a második német gólhoz, Gündogan lőtt 15 méterről a bal kapufára. A japán kontra végén Aszano lőtt 11 méterről kapu fölé. A 67. percben bal oldali szöglet után Itakura fejelt kapu felé, majd Aszano került helyzetbe, de Rüdiger szépen blokkolt az ötösön. A túloldalon három komoly lehetősége is volt a németeknek, Gonda azonban a helyén volt. A 73. percben Neuer is bravúrosan védte Ito lövését. Két perccel később viszont már ő is tehetetlen volt, Minamino beadását még védte a német kapus, de a kipattanót öt méterről belőtte Doan Ricu (1-1). Nyolc perccel később a vezetést is megszerezte a japán válogatott Aszano ment el a jobb oldalon, majd lőtt szépen a léc alá (1-2). A hosszabbításban Goretzka került nagy helyzetbe, de elszórakozta a német játékos. Az utolsó percben Kimmich jobb oldali szabadrúgása után Süle került helyzetbe, de mentett a japánok védelme ismét. A németek 25 helyzetet hagytak ki, amit kihasználva fordított és győzött Japán.