A D csoportban 11 órától a Tunézia–Ausztrália meccs vezeti fel a napot, mely a továbbjutás szempontjából nagy téttel bír. Tunézia a nyitányon gól nélkül döntetlennel zárt Dánia ellen, így saját kezébe vette sorsát, ehhez viszont mindenképpen le kell győznie Ausztráliát. A „kenguruk” a nyitányon egy picit megcibálták a franciák bajuszát, ám hiába szereztek korán vezetést, végül 4–1-re kikaptak. Amennyiben újra pont nélkül maradnak, nagy valószínűséggel búcsúznak a tornától.

14 órától a C csoportra kell figyelni, ahol Lengyelország és Szaúd-Arábia csap össze. Utóbbi együttes sokkolta Argentínát 2–1-es sikerével, és alaposan felhívta magára a tornát követők figyelmét. Hervé Renard szövetségi kapitány nem először teszi le névjegyét, Zambiával korábban az Afrika Kupát is megnyerte nagy meglepetésre, így minden esély megvan arra, hogy ez nem egy egyszeri fellángolás volt csapatától. Lengyelország nagy lehetőséget puskázott el Mexikó ellen a nyitányon, hiszen Robert Lewandowski büntetőt hibázott, így 0–0 maradt a Mexikó elleni mérkőzés végeredménye. A lengyeleknek mindenképpen nyernie kellene ahhoz, hogy ne a záró körben kelljen győzelmi kényszer alatt játszaniuk Argentína ellen.

17 órától a címvédő Franciaország Dániával találkozik, és az biztos, hogyha az ausztrálok után a skandinávokat is legyőzik, akkor ott vannak a legjobb 16 között Didier Deschampes tanítványai. A címvédőt hihetetlen sérüléshullám tizedeli, hiszen már a tornára sem tudtak eljönni olyan alapemberek, mint Kanté, Pogba vagy Kimpembe, de ha ez nem lenne elég, a felkészülés kezdete óta Nkunku és Benzema is kidőlt, majd a nyitányon Lucas Hernandeznek 13 perc után véget ért a vb. Ezzel együtt továbbra is nagyon erős a francia keret. Dánia kicsit nehéz helyzetbe hozta magát azzal, hogy nem tudta megverni Tunéziát a nyitányon, egy pontnak azonban alighanem most örülnének.

20 órakor Lionel Messi és Argentína a javítás reményében lép pályára, de Mexikónál kellemetlenebb ellenfelet keveset kívánhatnának. A párosítás rangadó, felfokozott hangulat várható, ami nem biztos, hogy az egyébként is nyomás alatt lévő játékosokra jó hatással lesz ezúttal. Argentína nagyon könnyen bajba kerülhet, egy vereséggel akár ki is eshet, így nem lenne szabad hibázni. Mexikó kényelmes helyzetben van, az egy pont sem rossz esetükben, de a győzelem szinte garantált utat jelentene a 16 közé.

November 26., szombat

11.00: D csoport, Tunézia–Ausztrália, al-Vakra, al-Dzsanúb

14.00: C csoport, Lengyelország–Szaúd-Arábia, al-Rajján, Education City

17.00: D csoport, Franciaország–Dánia, Doha, 974

20.00: C csoport, Argentína–Mexikó, Loszaíl, Lusail Iconic