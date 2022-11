Az Afrikai Nemzetek Kupáját legutóbb megnyerő Szenegál legjobbja nélkül készül a tornára, ugyanis hiába bíztak az utolsó pillanatig abban, hogy a Bayern Münchent erősítő csapatkapitány, Sadio Mané bevethető lesz, sajnos csalódniuk kellett. Mané kiesése hatalmas érvágás Afrika jelenlegi legerősebbnek taksált csapatának, igaz, topligás sztárokból így sincs hiány. Edouard Mendy a kapuban, Kalidou Koulibaly a védelemben adhat stabilitást – mindketten a Chelsea játékosai – azonban a támadó stratégiát alapjaiban kell átgondolnia Aliu Cissé szövetségi kapitánynak.

Hollandia gyakorlatilag minden nagy torna előtt a titkos, vagy annyira nem is titkos esélyesek közé tartozik, Louis van Gaal együttese most is tele van sztárokkal. Az „Oranje” keretében a fiatal és rutinos játékosok megfelelő elegye is adott a sikerességhez, ráadásul nincs olyan hiányzója a csapatnak, aki pótolhatatlan lenne. A Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt alkotta kettős hátul adhat világklasszis biztonságot, a középpályán Frenkie de Jong és Davy Klaassen is képes a váratlanra. A klasszis gólvágó hiányzik a jelenlegi holland válogatottból, a sérülésből visszatérő Memphis Depay pedig aligha van a legjobb fizikális állapotban. Ezzel együtt meglepetés lenne, ha nem tudna nyerni első meccsén Hollandia.

Kötelező feladat Irán legyőzése Angliának

A B-csoportban is elindulnak hétfőn a világbajnokság küzdelmei, Anglia Iránnal találkozik az első körben 14 órakor.

Az angol válogatott nem a legjobb formában készült a vb-re, Gareth Southgate alatt ugyanis inogni kezdett a kispad a rendkívül gyenge Nemzetek Ligája szereplés miatt is. Az utóbbi évek sikerei, a világbajnoki negyedik hely, illetve az Eb-ezüst után a drukkerek joggal bizakodnak abban, hogy ismét versenyképes lesz csapatuk, ehhez nevek alapján minden adott is, gyakorlatilag minden poszton van két azonos képességű Premier Legaue sztárja a keretnek. A kulcsszereplő most is Harry Kane lehet, a kapitánytól ugyanis jönnie kell folyamatosan a góloknak, ehhez adott a megfelelő kiszolgáló személyzet is, elég csak Phil Foden, Mason Mount, Raheem Sterling, vagy éppen Marcus Rashford nevét említeni.

Irán szokásához híven főleg topligán kívüli, sok esetben hazai ligában szereplő játékosokkal utazik Katarba, de megvannak azok a csiszolatlan gyémántok a keretükben, akikre figyelni kell. Carlos Queiroz a válogatott történetének talán legsikeresebb kapitánya, és az biztos, hogy kemény dió lesz csapata, melynek Szardar Azmun (Leverkusen) Mehdi Taremi (Porto) adhat fazont támadásban. Irán nem esélytelen a csoportból való továbbjutásra, de aligha az angolok ellen szerzik meg első pontjaikat.

Akár a továbbjutásról is dönthetnek máris

A B-csoportban Wales és az Egyesület Államok csap össze hétfőn 20 órától, és a találkozó akár a továbbjutás szempontjából is sorsdöntő lehet.

Anglia továbbjutása szinte biztosra vehető ebből a négyesből, mögöttük az USA és Walrs pályázik a legnagyobb eséllyel a második helyre, így aki itt nyerni tud, hatalmas lépést tesz a legjobb 16 felé. Az amerikai keret tele van fiatal, sok esetben már Európában pallérozódó játékossal, a legnagyobb név a Chelsea-ben futballozó Christian Pulisic, de Weston McKennie (Juventus) és Tyler Adams (Leeds) is vezér lehet.

Wales legnagyobb fegyvere továbbra is Gareth Bale, aki azonban hiába lett bajnok a Los Angeles FC színeiben, nem élete formájában futballozik, sok esetben ráadásul inkább a padról szállt már be. A fontos gólokkal azonban továbbra sem adós, így Rob Page szövetségi kapitány véletlenül sem akarta kihagyni. Kiélezett meccsre van kilátás, melyen hajszállal ezúttal az USA tűnik esélyesebbnek.