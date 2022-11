Az első fordulóban Dél-Korea gól nélküli döntetlent játszott Uruguay csapatával, míg Ghána parázsmeccsen maradt alul Portugália ellen.

A 6. percben Szon Hung Min lépett volna ki, de Lamptey keményen megállította. Két perccel később ismét Lamptey blokkolt, ezúttal Csong Vu Jong 20 méteres lövését. Az első húsz percben hét pontrúgása is volt Koreának, de az ellenfél jól védekezett, majd a 24. percben bal oldali szabadrúgás után lecsorgott a labda középen, Mohammed Salisu pedig négy méterről a kapuba lőtt (0-1). Tíz percet kellett várnia második ghánai gólra, Ayew bal oldali beadására remekül érkezett középen Kudus, aki 5 méterről csúsztatott a bal alsóba (0-2). A 38. percben Kvon Csan Hoon lövését védte bravúrral Ati-Zigi. A hajrában a koreaiak próbálkoztak, de nem talált kaput a labda. A ráadás utolsó pillanataiban egy szöglet után Partey zavarta a koreai kapust, a ghánai válláról ment fölé a játékszer.

Az 50. percben Lamptey lőtt 15 méterről estében kapu fölé. Majd Cso Kue Szun fejelt kapura 6 méterről, viszont Ati-Zigi nagyot védett. Majd három perc alatt két gólos hátrányból egyenlített Dél-Korea, előbb az 58. percben Lee Kang In bal oldali beadása után hat méterről fejelt a kapuba Cso Kue Szun (1-2). Ezután Kim Csin Szu bal oldali beadására érkezett Cso Kue Szun és három méterről fejelt a léc alá (2-2). Nem sokáig örülhetett Korea, a 68. percben ismét Ghánánál volt a fór, Gideon Mensah bal oldali beadása után többen elvétették a labdát, majd a jobb oldalon érkezett Mohammed Kudus, aki a kapuba lőtt 12 méterről (2-3). A 75. percben Lee Kang In 30 méteres szabadrúgása után védett Ati-Zigi, majd pillanatok múlva Szont hozták helyzetbe, de túligazította a labdát, lövését pedig így blokkolni tudták a védők. A 84. percben Kim Csin Szuhoz 12 méterről lőtt nagy helyzetben a kapu fölé. A hosszabbítás első percében két koreai lövőhelyzetet is blokkolni tudott Ghána. A hajrában még megrohamozták a koreaiak Ati-Zigi kapuját, az újabb egyenlítés már nem jött össze.