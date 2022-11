Szenegáli támadással indult a mérkőzés, Boulaye Dia lőtt 11 méterről, de Frenkie De Jong blokkolni tudott. A 4. percben egy szép támadás végén Berghuis pörgetett be egy labdát Cody Gakpónak, a holland támadó lövés helyett a hosszún érkező Blinddel akart gólt lövetni, de a balhátvéd nem érte el az átadást. Később Ismaila Sarr vette át a labdát és próbálkozott 22 méterről a labda viszont elszállt a holland kapu fölött. A 20. percben egy gyors kontratámadás végén Berghuis adott remek labdát De Jongnak, aki ziccerbe került, azonban lövés helyett két védőt is megpróbált elfektetni egy bokacsellel, végül kicselezte magát ziccerből. A hollandok többet birtokolták a labdát, több nagy helyzetük is volt, de a szenegáliak is gyors kontrákkal veszélyeztettek. A 25. percben Ismaila Sarr kapott labdát a bal oldalon, befelé cselezett majd 15 méterről a hosszú felsőbe akart tekerni, de Van Dijk beletette a fejét a labdába. A 40. minutumban Jansen visszatett labdáját Berghuis lőtte el kapásból 19 méterről, a bombája elzúgott a szenegáli kapu fölött. Az első félidőben a küzdelem dominált, gól nélkül vonulhattak a szünetre a játékosok.

A második játékrész elején a hollandok irányítottak, de az első lehetőségre várni kellett, az 52. percben Gakpo jobb oldali szögletére Van Dijk robbant be, viszont a holland csapatkapitány hat méterről kapu fölé fejelt. Három perccel később Youssouf Sabaly indult meg a holland kapu felé, 25 méterről megpróbálkozott egy bombával, azonban Nathan Aké blokkolni tudott. Tíz perccel később Boulaye Dia kapott egy kiugratást, 14 méterről megcélozta a rövid alsót, de Andries Noppert vetődve védeni tudott. Majd Sarr tört be a tizenhatoson belülre, visszapasszolt Idrissa Gueye-nek, aki 15 méterről kapura bombázott, Noppert ezúttal is védett. A 84. percben megszerezték a vezetést a hollandok. Frenkie De Jong balról tekert középre egy labdát, a berobbanó Cody Gakpo pedig a rosszul kilépő Édouard Mendyt megelőzve az üres kapuba csúsztatott (0-1). Két perccel később közel volt Szenegál az egyenlítéshez. A csereként beállt Pape Gueye lőtt 19 méterről, de Noppert hatalmasat nyújtózva kiszedte a labdát a bal alsó sarokból. A hosszabbítás 3. percében egy újabb nagy lehetőséget hagyott ki Szenegál, egy jobb oldali beadás után Bamba Dieng fejelhetett öt méterről, de nem találta el a kaput. Az utolsó percben eldöntötték a meccset a hollandok, Depay került ziccerbe, a lövését Mendy védeni tudta, de a kipattanóra Klassen érkezett, aki hat méterről az üres kapuba lőtt. (0-2).