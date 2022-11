A címvédő franciák előtt már az első percben adódott helyzet, Dembélé húzta meg a jobb szélt, átívelt, ahol Mbappé várta a labdát, és egy-két csel után be is adott, de a veszélyes labdát kifejelték az ausztrálok. Az 5. percben Mbappé újabb beadását blokkolták. Az első találatot mégis az ausztrálok jegyezték, a 9. percben egy labdaszerzés után passzoltak keresztbe Craig Goodwinhoz, aki kíméletlenül a léc alá vágta a labdát (0-1). A 21. percben közel jártak az ausztrálok a második gólhoz, Theo Hernandez passzolta oda a labdát Mitch Duke-nak, akik kettőt tolt rajta, majd 22 méterről nem sokkal lőtt a bal felső sarok fölé. A 26. percben egyenlítettek a címvédők, Theo Hernandez beadására Adrian Rabiot érkezett tökéletes ütemben, és védhetetlenül fejelt a léc alá (1-1). A 29. percben Griezmann beadása volt magas Giroud-nak, de két perccel később megszerezte a francia támadó az ötvenedik válogatott gólját, egy labdaszerzés után Mbappé és Rabiot kényszerítőzött, utóbbi beadása után Giroud-nak már csak az üres kapuba kellett passzolnia a labdát, 2-1-re fordított Franciaország. A 40. percben Mbappé tette be középre a labdát, de Dembélé magasan a kapu fölé lőtt. Két perccel később ismét francia helyzet adódott, Grizemann lövése ment kissé balra. Az utolsó percek is tartogattak izgalmakat, jól indították Grizemannt, aki a kapu előtt Mbappé elé tette középre a labdát, de a PSG támadója jócskán kapu fölé vágta a labdát az ötösről. A túloldalt kis híján kiegyenlített Ausztrália de Irvine fejese a kapufáról kifele pattant.

Ausztrál pontrúgással indult a második félidő, majd a túloldalon Theo Hernandez egy percen belül kétszer adott be remekül, másodszorra Olivier Giroud-nak jött lábra a labda, aki egy ollózással vette célba a kaput. A 60. percben egy villámgyors akció végén Kylian Mbappé lövésébe ért bele az utolsó pillanatban egy ausztrál láb. A 67. percen megrohamozták az ausztrál kaput a franciák, előbb Mbappé és Theo Hernandez kényszerítője után utóbbi centerezett, Griezmann lövése után pedig a gólvonalról mentettek az ausztrálok. Majd Mbappé lövése ment el még a kapu előtt, végül Dembélé előkészítését két ember között fejelte a kapuba Kylian Mbappé (3-1). Pár perccel később Giroud megszerezte 51. gólját ‒ amivel beállította a francia gólrekordot ‒ 4-1-re módosítva az állást. A folytatásban is sorra dolgozták ki a helyzeteket a franciák. A 90. percben hatalmasat véd az ausztrál kapus, előbb Matt Ryan Konaté közeli fejesét védte hatalmas bravúrral, egy perccel később pedig Koundé bólintását ölelte magához.