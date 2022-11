Csak a 2. percig kellett várni az első nagy helyzetig, Messi lőtt 12 méterről kapura, de hatalmasat védett a védelmi hiba után Mohammed al-Ovajsz. A 6. percben Messi bal oldali szöglete után jól jött ki a kapujából a szaúdi kapus, azonban a 16-oson belül lehúzták egymást a játékosok, a videózást követően pedig Slavko Vincic befújta a tizenegyest, melyet Messi magabiztosan lőtt a a jobb alsóba (1-0). A 18. percben Lautaro Martínez lőtt kapu fölé 15 méterről, majd Papu Gomez próbálkozása is elkerülte a kaput. A 22. percben duplázhatott volna Lionel Messi, egy szép indítás után laposan lőtt a kapus mellett a hálóba, de lesen volt. Öt perccel később Lautaro Martinez szerezhetett volna újabb találatot, de a videóbíró ezt is érvénytelenítette les miatt. A 35. percben Lautaro Martinez újabb szép gólt lőtt a kapust is kicselezve, azonban ez is les volt már. Öt minutummal később Romero húzódott előre a jobb oldalon, de a beadása nem sikerült. Majd egy szabadrúgás után De Paul lőtt 15 méterről, senkitől sem zavartatva jócskán kapu fölé.

Remekül indult a fordulás a szaúdi válogatottnak, a 48. perben al-Sehri lépett ki szépen a védője mellett, majd kissé kisodródva, 10 méterről balról kilőtte a hosszút (1-1). Alig öt percet kellett várni és a vezetést is átvette Szaúd-Arábia, Szalem al-Davszari egy szép csel után 15 méterről lőtt a bal felső sarokba (1-2). A 63. percben Ovajsz védett hatalmasat Tagliafico próbálkozása után, majd Messi adott be középre, de Lautaro Martínez nem érte el a labdát. Később Firasz al-Buraikan mentett nagyot a tizenhatoson belül a bal oldalon. Majd Martínez próbálkozása ment jócskán mellé. A 72. percben Messi passza után Di Maria lőtt 6 méterről, de Ovajsz ezt is védte. A 79. percben Messit rúgták fel, a kaputól 22 méterre lőhetett szabadrúgást, de jócskán kapu fölé lőtt. A 84. percben Messi kapott nagyon jó labdát, de öt méterről gyengén fejelt a kapus kezébe. A hosszabbítás második percében szabadrúgást követően Alvarez lövését mentették a gólvonalról. A 96. perceben Ovajsz ütközött saját csapattársával, majd hosszabbítás 11. percében Alvarez közeli fejese után védett nagyot Ovajsz.