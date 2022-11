Foci vb 10 perce

Három női játékvezető lesz a futball-vb-n, de kettő kijelölése rizikós

Miközben sorra bemutatjuk a labdarúgó-világbajnokság csapatait, a torna legnagyobb sztárjait, szólni kell azokról is, akik abban bíznak, hogy ők nem lesznek főszereplők. Katarban 36 játékvezető dirigál majd, és a vb-történelemben most először nők is fújják a sípot, rögtön hárman is.

Séphanie Frappart a 2019-es Szuperkupa-döntőben César Azpilicuetának (Chelsea) mutatja fel a sárga lapot Forrás: Twitter/L. A. Times Sports

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már májusban bejelentette, hogy a világbajnokságra 36 játékvezetőt, 69 asszisztenst és 24 videóbírót választottak ki; az elmúlt években a FIFA-tornákon, valamint más nemzetközi és hazájukban nyújtott teljesítményük alapján – írja a Magyar Nemzet. Collina szerint eljött a női játékvezetők ideje – Mint mindig, az általunk meghatározott kritériumok szerint a minőség az első, és a kiválasztott mérkőzésvezetők a legmagasabb szintű játékvezetést képviselik világszerte. A 2018-as világbajnokság nagyon sikeres volt, részben a magas színvonalú játékvezetés miatt, és mindent megteszünk, hogy Katarban még jobbak legyünk. Azt pedig remélem, hogy a jövőben a női játékvezetők közreműködése a férfitornákon már természetesnek számít, és nem szenzációnak – szögezte le Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának olasz elnöke, akit hatszor választották meg a világ legjobb játékvezetőjének, és ő vezette a 2002-es Brazília–Németország (2-0) vb-döntőt. A jelöltek megfigyelése, felkészítése már 2019-ben elkezdődött, amit aztán Covid-járvány megnehezített, de végül összeállt a vb-n közreműködők listája. Erre már nem kerülhetett fel a 2021-es Eb-döntőn (Olaszország–Anglia 1-1, 11-esekkel 3-2) bíráskodó holland Björn Kuipers, aki a kontinenstorna után 48 évesen visszavonult. Az elmúlt évek neves játékvezetői közül a 46 éves szlovén Damir Skomina tavaly térdproblémái miatt letette a sípot, de nem láthatjuk a török Cüneyt Cakirt sem. A FIFA májusi kerethirdetésének ő lett a legnevesebb áldozata, s augusztusban 45 évesen csalódottan be is jelentette, hogy befejezi a bíráskodást. Kovács István magyar állampolgársággal is rendelkezik Az idei BL-döntőt (Real Madrid–Liverpool 1-0) levezénylő francia Clément Turpin ott lesz a vb-n, miként napjaink legjobbnak tartott játékvezetői közül többek között az angol Michael Oliver és Anthony Taylor, a lengyel Szymon Marciniak, az olasz Daniele Orsato, a holland Danny Makkelie és a romániai Kovács István is. – Anyai ágon sváb a családunk, apai ágon magyar, így 2011-ben kettős állampolgár lettem, és erre nagyon büszke vagyok – mondta egy korábbi interjújában a 38 éves, nagykárolyi testnevelő tanár Kovács István, aki májusban közmegelégedésre bíráskodott az első Konferencialiga-döntőben (AS Roma–Feyenoord 1-0). A vb-re kijelölt 36 játékvezető megoszlása régióként így néz ki: Európa 11, Dél-Amerika hét, Ázsia és Afrika hat-hat, Észak- és Közép-Amerika öt, Óceánia egy. Ausztrália az ázsiai vb-selejtezőkön szerepel, így az ausztrál Chris Beathet is – aki tavaly a klub-vb döntőjét vezette (Chelsea–Palmeiras 2-1) – Ázsiának számolják el. Négy ország delegál két bírót: Argentína, Brazília, Anglia és Franciaország. Stéphanie Frappart már több rangos meccsen dirigált A franciáknál Turpin mellett Stéphanie Frappart a másik kiválasztott, a Katarban történelmet író három női játékvezető egyike. S a 38 éves Frappart-nak különösebben nem is kellene lámpalázasnak lennie. 2019-től rendszeresen vezet a francia élvonalban, és három éve ő fújta a sípot az európai Szuperkupáért rendezett meccsen, amelyen Isztambulban a BL-győztes Liverpool 2-2 után 11-esekkel legyőzte a Chelsea-t. 2020 decemberében az első női játékvezető lett a BL-ben, a Ferencváros csoportjában a Juventus–Dinamo Kijev meccset (2-0) kapta meg. Két hete ő vezette a Real Madrid–Celic (5-1) találkozót, de bíráskodott már az Európa-ligában, a Nemzetek Ligájában és vb-selejtezőn is. A sok megbízatás mutatja, hogy megállja a helyét, és nyugodtan rá lehet bízni egy vb-meccset is. A torna játékvezetői keretéből a két másik hölgy, a ruandai Salima Mukansanga és a japán Jamasita Josimi esetében már nagyobb a kockázat. Előbbi januárban az Afrika-kupa történetének első női játékvezetőjeként elboldogult a Zimbabwe–Guinea (2-1) csoportmeccsen, utóbbi a japán bajnokságban és az ázsiai Bajnokok Ligájában edződik; de számukra a világbajnokság nagy kihívás lesz. A 69 asszisztens között is akad három hölgy, egy brazil, egy mexikói és egy egyesült államokbeli. Ami a 24 fős videóbírós csapatot illeti, átfedés nincs, aki a VAR-szobába kerül, az nem vezet meccset és asszisztensi feladatot sem kap. Magyar színekben sajnos még videóbíróként sem számít senkire a FIFA. Mindez bizony nagyon fájó, hiszen az 1994-es vb-döntőt Puhl Sándor vezette (Brazília–Olaszország 0-0, 11-esekkel 3-2), 2010-ben Kassai Viktor elődöntőben dirigált (Spanyolország–Németország 1-0), 2011-ben pedig a BL-fináléban (Barcelona–Manchester United 3-1). Kassai aztán a 2014-es és a 2018-as világbajnokságról már lemaradt, mindkétszer az utolsó keretszűkítés áldozata lett, jelenleg pedig nincs olyan topkategóriás játékvezetőnk, aki egyáltalán szóba jöhetett volna a vb-re.

