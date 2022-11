A FIFA kedden jelentette be, hogy a németeket hivatalos figyelmeztetésben részesítette, továbbá tízezer svájci frankos (4,13 millió forintos) büntetést rótt ki. A sajtótájékoztatón egyedül Hansi Flick szövetségi kapitány vett részt, de az előírásoknak megfelelően a keret egyik játékosának is ott kellett volna lennie. A szakember azonban úgy döntött, hogy a zavartalan felkészülés érdekében egyik labdarúgóját sem viszi magával – számolta be róla a Magyar Nemzet.

A németek múlt szerdán, a nyitómeccsükön 2-1-re kikaptak Japántól, majd vasárnap 1-1-es döntetlent játszottak Spanyolországgal. Egy pontjukkal jelenleg az E csoport utolsó helyén állnak, a harmadik, zárókörben majd Costa Ricával találkoznak csütörtökön. A további sorsukat döntően meghatározó meccs előtti sajtóeseményre szerdán kerül sor.