– Most az a legfontosabb, hogy élvezzük ki a sikert. A csapat elképesztő munkát végzett. Jól küzdöttünk, és végül megérdemeltük a továbbjutást, mert többet tettünk érte – mondta el a portugál játékos a lefújás után, aki köszönetet mondhatott Diego Costának, hiszen a Porto kapusa az első játékos lett, aki foci Eb-n egyetlen tizenegyespárbajban három lövést is védett. Természetesen nem Portugália és Szlovénia idei nyolcaddöntője hozta a foci Eb-k történetének első tizenegyesdrámáját, a múltban is akadt jó néhány példa drámai pillanatokra.