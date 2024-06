Ha társaságban felmerül témaként a Ferencváros legendás, 1980-81-es bajnokcsapata, a főszereplők névsorában az elsők közt merül fel dr. Koch Róbert neve. Sérülések miatt gyötrően rövidre sikerült a játékos-pályafutása, pedig a rövidebbre szabott ideje dacára is sikerült maradandó emléket hagyni maga után az Üllői úton. A Ferencvárossal egyébként kétszeres bajnok, hiszen nem csak 1980-81-ben, hanem 1991-92-ben is NB I.-es bajnoki aranyérmet vehetett át a zöld-fehérek játékosaként, és mindezek mellett, a sérülések miatti hányattatások közben nem maradt hűtlen szűkebb pátriájához, Hajóshoz sem. Amikor úgy érezte, hogy ott kell és lehet segíteni, elment Hajósra játszani majd évekkel később edzőnek is. Ma Baján dolgozik állatorvosként, kedvenc sportágával pedig maximálisan tartja a kapcsolatot. Ahogy egy olyan labdarúgóhoz illik, akinek az édesapja már hétévesen bemutatta Albert Flóriánt, a világot zöld fehér szemüvegen keresztül látja, de természetesen folyamatosan követi nem csak a Fradi, hanem a magyar válogatott mérkőzéseit is, úgy egyáltalán: a magyar labdarúgást, no meg külföldi foci szempontjából is mindenevő. Ugyanakkor nem maradt kénytelenségből fotelhuszár, akkor a legboldogabb, amikor a sérülés éppen nem akadályoztatja, és újra beszállhat a régi barátokhoz, a Fradi öregfiúk csapatába. Az ő véleményét kérdeztük meg a magyar válogatott esélyeiről a Magyarország-Svájc mérkőzés előtt, de azt megelőzően a meccsnézési szokásait firtattuk, illetve azt, hogy van-e egyáltalán olyan.

Kohc Róbert a Ferencváros szerelésében

Fotó: Beküldött fotó

– Önnek van-e meccsnézésére kialakult rituáléja? Van egyfajta ünnepélyes alkalmakra megszokott, bevett, vagy akár egyenesen megkövetelt közege meccsnézéshez? Otthon, szigorúan egyedül, koncentráltan, mások megjegyzései által meg nem zavarva szereti követni a futballmeccset? Vagy inkább kellemes társaságban, barátokkal egymást segítve a szurkolásban követi a fejleményeket? Vagy pedig szívesen csatlakozik az újabban divatba jött tömeges meccsnézéshez közterületen, ellátogat szurkolói zónába? Vagy pedig nincs semmiféle rituálé, és teljesen ad hoc módon, ahogy esik, úgy puffan alapon ül le bárhol a televízió elé, amikor az arra érdemes mérkőzést közvetít.