Ma még nem tudjuk, játszhat-e tovább a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságon, az viszont biztos, hogy Varga Barnabás számára befejeződött a kontinenstorna. Több eredménynek is kedvezően kellene alakulnia a folytatáshoz, ám a helyzet nem reménytelen, hiszen „csak” a papírformának kellene érvényesülnie ahhoz, hogy két csoportharmadiknak ne legyen több pontja kettőnél, ami kitárná az ajtót a magyar csapat előtt a tizenhat közé.

Volt azonban egy pontja a skótok elleni mérkőzésnek, amikor a továbbjutás kérdése jelentéktelenné vált. A 68. percben Gunn kapus úgy jött ki a magasan érkező labdára, ahogyan egy kapusnak jönnie kell, viszont mindenkit letarolt középen, a saját csapattársát, Ralsont és Varga Barnabást is. A magyar csatárt hosszasan ápolták, nem lehetett tudni, mi történt vele, csak később derült ki, hogy nem veszítette el az eszméletét, ám több helyen is eltörött az arccsontja, és műtétre szorul.

Nem véletlen, hogy az esetről mindenkinek eszébe jutott Christian Eriksen. A dán futballistát három éve a kontinenstornán ugyanígy ponyva mögött ápolták, akkor őt a halálból kellett visszahozni a leállt szíve miatt, most újra ott van az Európa-bajnokságon, gólt is szerzett, de a rémület, amit az egész világ átélt az összeesése után, sohasem felejthető.

Most Varga Barnabásért aggódhatott mindenki, aki követi a futball világát, és nem sokat kellett várni a szolidaritás jeleire. A 2016-os Eb gólkirálya, Antoine Griezmann rövid, de egyértelmű bejegyzésben fejezte ki együttérzését a közösségi oldalán, posztolt a Chelsea fiatal angol válogatott támadója, Cole Palmer is, a BBC pedig külön cikkben foglalkozik a magyar játékos állapotával, ezzel is bizonyítva, hogy van, ami fontosabb, mint egy tizenegyesgyanús szituáció vagy egy századik percben esett gól.

Szoboszlai Dominikot sok kritika éri visszafogott teljesítménye miatt, a skótok elleni győzelem után viszont Marco Rossi is kimondta, amit néhány szakember már látott: a csapatkapitány sérülten játszik ezen az Eb-n. És éppen ez a lényeg: megmutatta, hogy ő igazi kapitány, és ezt a legsötétebb pillanatban tette. Irányította Varga Barnabás mentését, amikor az orvosi stáb totojázott a pálya szélén, majd utána a Fradi csatárának a mezét magára öltve ünnepelt, és a gól előtti sprintet is sérülten futotta meg a 100. percben. Kétségtelen, nem úgy futballozik, ahogyan megszoktuk tőle, de azt bebizonyította, hogy jó karon feszül a csapatkapitányi szalag. És ez van olyan fontos, mint egy-két szép csel vagy szabadrúgás.