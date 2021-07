Mancini és Southgate is elődöntőt bukott, edzőként döntőt nyerhetnek

Chiellini trófeaemelős búcsúra készül, Jorginho lehet a tizedik, aki egy évben BL-t és Eb-t is nyer.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony mindenkit bolondnak néz

A ma esti londoni Olaszország–Anglia döntőnek nemcsak az a tétje, hogy ki ül fel Európa futballtrónjára, hanem az is, hogy Roberto Mancininek vagy Gareth Southgate-nek szövetségi kapitányként sikerül-e beteljesítenie, amit anno játékosként nem. Közös ugyanis bennük, hogy aktív labdarúgóként eljutottak az Európa-bajnokság elődöntőjébe, ám akkor az jelentette számukra a végállomást. Nem sokkal éjfél előtt az egyikük most eljut a csúcsra, és az is kiderül, hogy az azzurri csapatkapitánya, Giorgio Chiellini trófeával a kezében tud-e elbúcsúzni a válogatottól.