Négy portugál gól, mégis magabiztos német siker Münchenben

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

PORTUGÁLIA–NÉMETORSZÁG 2–4 (1–2)

München, Allianz Aréna, 18 óra. Tv: M4 Sport. Vezeti: A. Taylor (angol)

Portugália: Rui Patrício – Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro – Danilo Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes (Joao Moutinho, 64.) – Bernardo Silva (Renato Sanches a szünetben), C. Ronaldo, Diogo Jota (André Silva, 83.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Németország: Neuer – Ginter, Hummels (Emre Can, 62.), Rüdiger – Kimmich, Gündogan (Süle, 73.), Kroos, Gosens (Halstenberg, 62.) – Havertz (Goretzka, 73.), Th. Müller – Gnabry (L. Sané, 88.). Szövetségi kapitány: Joachim Löw

Gólszerző: Rúben Dias (35. – öngól), Guerreiro (39. – öngól), Havertz (51.), Gosens (60.) ill. C. Ronaldo (15.), Diogo Jota (67.)

A csoport másik meccsén

Magyarország–Franciaország 1–1 (Fiola 45+2., ill. Griezmann (66.)

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Franciaország 2 1 1 – 2–1 +1 4 2. Portugália 2 1 – 1 5–4 +1 3 3. Németország 2 1 – 1 4–3 +1 3 4. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 1–4 –3 1

A portugálok szempontjából egyszerű volt a képlet: ha nyernek Münchenben, azzal biztos továbbjutók a csoportból. A németek helyzete jóval nehezebb volt: azzal kellett szembenézniük, egy vereség esetén leginkább csak matematikai esélyük marad a továbbjutásra, s mindenképpen számolgatni kényszerülnek.

A németek mellett szólt, hogy legutóbbi négy világ- és Európa-bajnoki találkozójuk alkalmával legyőzték a portugálokat, sőt, olyan meccs is akadt – 2014-ben a vb-csoportkörben –, ahol az Eb előtt reaktivált Thomas Müller triplázni tudott az ibériaiak ellen.

A tizennégyezres müncheni közönség már a himnuszok alatt bekezdett, és a hevület átragadt a válogatott tagjaira is. Az 5. percben azonban kisebb kóstolót kaphattak a hazaiak abból, amit mi magyarok, Budapesten négy napja már átélhettünk a portugálok ellen. Hiába talált a kapuba Robin Gosens, a partjelző utólag behúzta a lest, a videobíró pedig megerősítette a döntést – Portugália úgy kapta meg az első két gólját ezen az Eb-n, hogy azok közül egy sem maradt érvényes öt másodpercnél tovább.

Továbbra is lendületben maradtak a németek, előbb Kai Havertz lövése jött ki csúnyán Rui Partício kapusról, ám Serge Gnabry éles szögből nem tudta megoldani a helyzetet, majd a bal szélen Gosens és Toni Kroos játszott össze veszélyesen, utóbbi tizennégy méterről lőtt is, de a labda útjába vetődő védő óriásit mentett.

Cristiano Ronaldo szerzett vezetést a portugáloknak (Fotó: Árvai Károly)

Hiába legendás a német precizitás, ezúttal a portugálok adtak leckét belőle Mülleréknek. A jó 15 percen át csak védekező címvédőnek elég volt egyetlen villanás is, hogy megszerezze a vezetést. Egy labdaszerzést követően Bernardo Silva iramodott meg a jobbszélen a saját tizenhatosa előteréből, a német térfél közepéről tökéletesen indította a leshatárról kilépő Diogo Jotát, akinek volt szíve lepasszolni a labdát, így az ajtó-ablak ziccerben érkező, a támadással jó 60 métert sprintelő Cristiano Ronaldo az üresen maradt német kapuba helyezhetett (1–0).

A kapott gól érezhetően megfogta a fehér mezeseket – mind a pályán, mind a lelátón. Az elkövetkező percekben, bár jóval kevesebben foglaltak helyet a széksorok között, inkább a portugál szurkolók hangját lehetett hallani. A pályán a németek mentek előre, de akadozott a gépezet, ráadásul újra és újra óriási területek nyíltak Joachim Löw csapatának védelme mögött, amit egy-egy gyors, veszélyes indítással próbált kihasználni Portugália – sikertelenül.

A 35. perc hozta az újabb fordulatot: Kimmich keresztlabdája volt hajszál pontos a tizenhatos bal oldalánál érkező Gosensnek, aki nem állítgatta, kapásból, erőből középre lőtte, ott pedig érkezett a Chelsea színeiben néhány hete a Bajnokok Ligája fináléját eldöntő Kai Havertz, lövése gellert kapott Rúben Diason, így pedig védhetetlenül pattant a kapu bal oldalába (1–1).

Három perccel később pedig már a németeké is volt a vezetés! Thomas Müller beadása elsőre gyengére sikerült, az ismétlés viszont sokkal jobban sikerült, Havertz éles szögből még nem találta el a kaput, a portugál védelem viszont teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került, Kimmich élesen visszalőtt labdája után pedig az érkező Serge Gnabry rohanhatott gólt ünnepelni – még akkor is, ha később a visszajátszásokból kiderült, hogy nem is ő, hanem a mellette érkező, menteni igyekvő, Raphael Guerreiro lábáról került a kapuba a labda (1–2 – újabb öngól).

Manchesteriek csatája Münchenben: Bruno Fernandes és Ilkay Gündogan (Fotó: Árvai Károly)

Egy kis stat: a portugálok a két öngóljukkal újabb sporttörténelmi tettet hajtottak végre – bár ettől alighanem eltekintettek volna -, korábban soha egyetlen európai csapattal sem esett meg, hogy világversenyen (Eb, vb) egy meccsen két öngólt vétsen.

A félidő hajrájában még Gnabry lábában volt a harmadik német gól, de Rui Patrício bravúrjával „ott is maradt”. A semleges nézők így is dörzsölhették a tenyerüket szünetben: a németek és a portugálok ezt megelőző öt meccsén összesen 17 gól született (3.4-es meccsátlag), és ezúttal is három találatnál jártak már a felek…

A németek a második játékrész elején gyorsan döntésre vitték a dolgot. Az 51. percben Gosens beadása után immár valóban Kai Havertz nevét írták ki az eredményjelzőre gólszerzőként (1–3). Majd a 60. percben Kimmich szintén klasszis mozdulattal emelte középre a labdát a bal szélről, ahol érkezett Gosens, és két gólpassz (már ha öngólnál írunk ilyet – az UEFA hivatalos oldala mindenesetre megtette), no meg a meccs elején elvett lesgólja után egy szabályos találatot is jegyzett (1–4).

Címvédővel először esett meg egy Európa-bajnokságon, hogy négy gólt kapjon egy meccsen. Nem mellékesen a portugálokkal 67 Eb- és vb-találkozó alatt összesen negyedszer. Legutóbb a már említett, 2014-es vb-csoportmeccsen – szintén a németek ellen.

A negyedik német gól után két perccel már le is cserélték a mérkőzés egyértelmű hősét. Gosens nevét még hosszú-hosszú másodperceken át skandálta a müncheni publikum.

Gosens (20) védekezésben és támadásban is kimagasló teljesítményt nyújtott (Fotó: Árvai Károly)

A 67. percben Cristiano Ronaldo gólpasszából Diogo Jota szépített még, de ennél több nem volt ezen a délutánon a portugál válogatott játékában (2–4).

A hajrát a németek taktikusan játszva, kontrákra berendezkedve lehozták újabb kapott gól nélkül – igaz, ehhez Renato Sanches 18 méterről eleresztett életerős lövésénél a kapualu segítségére is szükségük volt.

Manuel Neuerék a franciáktól elszenvedett vereség után visszajöttek a „meccsbe”: a zárókör előtt csupán annyi biztos, a Franciaország harmadik helynél nem végezhet hátrébb a csoportban.