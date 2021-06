Bölöni: Egy gól nem lesz elég a győzelemhez

A videót megtekintheti a Nemzeti Sport Online-on!

„Nem kérdés, hogy Németország óriási favoritja ennek a találkozónak, ráadásul otthon játszik egy komoly téttel bíró találkozót. A meglepetés ereje persze mindig benne van a futballban. Ebben kell hinnünk, ezért kell fegyelmezettnek, taktikailag erősnek és lelkesnek lenni. A franciák bebizonyították, hogy a németek szélsőjátékára is van megoldás. Ez egy olyan ereje a német válogatottnak, amire számítani kell. Erős, teherbíró két középpályásuk van, három védő hátul és a felfutók rendkívül bátran törnek fel. De ezt biztosan látta, elemezte a magyar válogatott szakmai stábja is, és dolgoznak azon, hogy megoldják. Egyébként az a sanda gyanúm, hogy ezen a mérkőzésen egy gól nem lesz elég a győzelemhez. A letámadásuk miatt a németek lehet, hogy fokozni fogják a játék ritmusát, ami nehéz helyzetbe hozhat minket. Ilyenkor lehet vállalni azt a rizikót, hogy mégis elkezdünk hátul építkezni, a másik megoldás pedig az, hogy átadod a felelősséget a támadóknak. Ehhez kell erősnek lenni a csatársorban, megtartani, megjátszani a labdát, és magasabbról folytatni a támadást. Ez az elmúlt két mérkőzésen nem volt a magyar támadójáték erénye, de remélhetőleg, főleg, ha Szalai Ádám is jó erőben lesz, a németek ellen ez megoldódik. Előny lehet, hogy több játékosunk is a Bundesligában szerepel, más mentalitással futsz ki a pályára, amikor olyan helyre mész, ahol tudod, hogy minden héten játszani szoktál. Nyilván nem minden alkalommal a Bayern München otthonában, de mégis otthoniasabb a légkör számodra. Összességében a németekre csodaellenszer nincs. Azt tudom mondani, hogy erősnek, kitartónak kell lenni a védekezésben, ebben a franciák ellen jók is voltunk, de túl sok volt az ellenfél helyzete. Ezt minden alkalommal nem lehet megúszni. Az ütközésekben, a hosszú sprintekben nehezebb mérkőzés lesz. Erre fel kell készülni. Tudod, hogy nyerned kell, de ez ne jelentse azt, hogy mindent hátrahagyok és rohanok támadni. Egy mérkőzést meg lehet nyerni az utolsó percben is.”

Portugália–Franciaország, Budapest

Németország–MAGYARORSZÁG, München