A spanyolok büntetőt rontottak, Lewandowski első gólja pontot ért

Robert Lewandowski megszerezte az első gólját az idei labdarúgó Európa-bajnokságon, és ez pontot ért Lengyelországnak a spanyolok ellen az E-csoport szombat késő esti mérkőzésén. Mindkét csapat nyerhetett volna, a lengyeleknek kapufájuk, a spanyoloknak kihagyott tizenegyesük volt a sevillai mérkőzésen. Az 1–1-gyel a lengyelek elkerülték a korai kiesést, de ugyanúgy forró utolsó kör vár rájuk, mint az egyelőre szintén nyeretlen spanyolokra.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

E-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–LENGYELORSZÁG 1–1 (1–0)

Sevilla, Cartuja Stadion, 11 742 néző. Vezette: Orsato (olasz)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Marcos Llorente, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba – Rodri, Koke (Sarabia, 68.), Pedri – Gerard Moreno (Fabián Ruiz, 68.), Morata (Oyarzabal, 87.), Dani Olmo (Ferran Torres, 61.). Szövetségi kapitány: Luis Enrique

LENGYELORSZÁG: Szczesny – Bereszynski, Glik, Bednarek (Dawidowicz, 85.) – Józwiak, Moder (Linetty, 85.), Klich (Kozlowski, 55.), Zielinski, Puchacz – Swiderski (Frankowski, 68.), Lewandowski. Szövetségi kapitány: Paulo Sousa

Gólszerző: Morata (26.), ill. Lewandowski (54.)

Előre tudható volt, hogy egy újabb vereség a lengyelek számára a kiesést jelenti, érthető tehát, hogy Paulo Sousa emberei igencsak lendületesen kezdték a mérkőzést. Klich egy alig célt tévesztő távoli bombával nyomatékosította a győzelmi vágyat, Robert Lewandowski pedig a saját 16-osa előtti labdaszerzéssel, az azt követő hatalmas vágtával.

Igaz, Lewát a másik térfél közepén utolérték és szerelték, és ez a jelenet tulajdonképpen az első félidei lengyel erőfeszítések szimbólumaként is felfogható volt: keményen dolgozott a védelem, a megszerzett labdákkal a gyors emberek próbáltak meglódulni, kialakítottak gólhelyzeteket, összességében jóval ütőképesebbnek tűnt a csapatuk, mint a szlovákok ellen – de a végén valami mindig közbejött.

A 43. percben például labdaszerzést eredményezett a letámadás a spanyol térfél közepén, Swiderski lövése a kapufán csattant, a kipattanót Lewandowski gyönyörűen kezelte le, ám belebombázta a labdát Unai Simón kapusba…

Ekkor ráadásul már nem a vezetés megszerzéséről volt szó, hanem az egyenlítésről, ugyanis Álvaro Morata a 26. percben közelről belőtte az Eb első spanyol gólját – a VAR jóváhagyása is kellett ahhoz, hogy a lesállás kizárható legyen (1–0).

EGY KIS STAT: Álvaro Morata négyet szerzett a spanyolok legutóbbi öt góljából Európa-bajnoki döntőn. Rajta kívül csak Fernando Torresnek van több Eb-gólja spanyol részről, öt.

Nem mondható, hogy a semmiből jött a vezetés, hiszen a kezdeti puhatolózás után jobbára spanyol lábakon, a lengyel 16-os táján járt a labda.

De maradt még 45 percük a fehér mezeseknek, hogy a veszett fejsze nyele után vessék magukat – és a szünetet követően gyorsan ki is egyenlítettek! S nem más, mint a vezéri képességei miatt kritizált, de ezen a meccsen nagyon is „jelen lévő” Robert Lewandowski – a Bayern légiósa magasra felugorva (ellenfelét kicsit lökve) fejelte be a labdát a kapu jobb oldalába Józwiak beadása után. 1–1

EGY KIS STAT: Lewandowski az első lengyel labdarúgó, aki három különböző Európa-bajnokságon szerzett gólt (2012, 2016, 2021).

Nem sokon múlt, hogy a gólnak örülő lengyelek szinte azonnal a kardjukba dőljenek, hiszen Jakub Moder rálépett Gerard Moreno lábára a 16-oson belül, a videoszoba meg is adta a büntetőt – csakhogy a sértett a kapufát találta telibe, Morata pedig elhibázta a kipattanót…

EGY KIS STAT: a 61. percben beálló, 17 éves és 246 napos Kacper Kozlowski lett a kontinenstornák történetének legfiatalabb pályára lépő játékosa. Az eddigi rekordot a 103 nappal idősebb, angol Jude Bellingham tartotta – hat napja…

Luis Enrique újabb cserékbe fojtotta elégedetlenségét, próbálta felpörgetni a támadó gépezetet. A házigazda támadott is, kevéssé sem szárnyaló futballjával is akadtak gólszerzési lehetőségei, de játékosai kapu előtti mozdulatait átjárta a kétségbeesés – és nem tudták begyötörni a győztes gólt a döntetlenért nagyon megdolgozó, a ráadás perceiben már csak takarító lengyelek kapujába.

Spanyolország két meccs után is nyeretlen, és győzelem nélkül állnak a lengyelek is, de nekik ez a pont a túlélést jelenti – jobban is örültek neki.

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Svédország 2 1 1 – 1–0 +1 4 2. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Spanyolország 2 – 2 – 1–1 0 2 4. Lengyelország 2 – 1 1 2–3 –1 1

