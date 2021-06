Teljes a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó programja

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó az elmúlt években a visegrádi négyek egyik legrangosabb közös kulturális eseményévé nőtte ki magát. Idén június 24. és 27. között új helyszínen, a nagymarosi Duna-parton várják a fesztiválozókat. A csodálatos természeti környezetben a legismertebb hazai és a V4-ek országaiból érkező fiatal zenekarok koncertjei mellett nemzetközi színházi előadásokkal és közösségi programokkal várják azokat, akik egy olyan fesztiválra vágynak, ahol a zene mellett a kultúra és a tájegység természeti csodái is fókuszban vannak.

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

A Dunakanyar egyik lenyűgöző részén, a visegrádi várral szemben, a nagymarosi Duna-parton rendezik meg idén a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót. Június 24. és 27. között a színpadokon a legismertebb hazai együttesek váltják egymást. Fellép a Halott Pénz, Kowalsky meg a Vega, a Belga, a Firkin, az Aurevoir, a Blahalouisiana, Rúzsa Magdi, a Punnany Massif, a Random Trip, az Ivan & The Parazol, az Erik Sumo Band, Péterfy Bori & Love Band, Lóci játszik, Dánielfy Gergő és az utazók és az Európa Kiadó is, míg Ausztriából a Russkaja érkezik. A szervezők kiemelten fontosnak tartják, hogy a visegrádi négyek országaiból érkező fiatal tehetségeket is bemutassák, így minden este egy-egy feltörekvő zenekar lép színpadra: Lengyelországból a Cheap Tobacco, Szlovákiából a Luvver, Csehországból a HRTL érkezik, míg Magyarországot a Carson Coma képviseli.

„Hónapokon keresztül csak online követhettük a kulturális eseményeket. Most, hogy újra lehetőségünk van a közös kikapcsolódásra, fontosnak tartottam, hogy a koronavírus-járvány alatt a frontvonalban harcolóknak is részük legyen abban az élményben, amit a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó ad. Ezért megállapodtam a fesztivál szervezőivel, hogy létrehozzuk a VéNégy Hero jegyet.

Az orvosok, mentők, ápolók, rendőrök, katonák és a katasztrófavédelem munkatársai egy megvásárolt belépő mellé ajándékba kapnak egy másikat, így ők ingyen vehetnek részt a fesztiválon”

– jelentette be Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó fővédnöke.

A fesztivál különlegessége, hogy a zenei programok mellett nemzetközi színházi előadások várják az érdeklődőket. Négy ország alkotóinak részvételével, Feledi János, Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus vezetésével kéthetes workshop eredményeként fog megszületni a zárónapon bemutatott Changes című produkció. A programsorozat nyitóelőadása, június 23-án Olt Tamás Rejtő-estje, a Szájon lőtt tigris lesz. Másnap a lengyel Teatr Ateneum Bogusław Schaeffer – A színház démonja című előadása lesz látható. A színpadon a „játszó” s a „játszott” összemosódik; nem lehet tudni, a színész főhősöket alakít-e, vagy csak önmagát adja, szerepeket szaval, vagy saját gondolatait tolmácsolja, színpadi figura-e már, vagy még a privát színész? A szereplők a színpadi valóság és a benne ábrázolt világ peremén mozognak, könnyedén és észrevehetetlen módon átlépve a két valóságot elválasztó határokon.

Június 25-én a Cirkuszi Sátorban az Umbero Eco által inspirált Moral insanity című előadás lesz látható, amit a szlovák Presov National Theatre hoz el a VéNégyre. Miért olyan hiszékenyek és befogadók az emberek, ha fake newsokról, összeesküvés-elméletekről van szó? Miért olyan könnyű őket manipulálni? A dezinformáció alvilága ihlette monodráma ezekre kíván választ adni.

Június 26-án a cseh Divadlo Polarka – Homo zabijens hív lélektani utazásra mindenkit a The End of Mammoth Hunters című darabbal. William Golding Az örökösök című regényének színpadi adaptációját az egyik legnevesebb cseh színházi rendező, Jan Antonín Pitínský állította színpadra. A VéNégy szervezői küldetésüknek tekintik a színház népszerűsítését, ezért a színházjegy mellé ajándék belépőt adnak, amellyel az előadás után a többi program is megtekinthető.

„Az idei év különleges helyet foglal el a fesztivál életében. Új helyszín, új kezdet. Nagyon nehéz év áll mindannyiunk mögött, felfoghatatlan gyorsasággal borult fel az életünk a tavaly jelentkező pandémia miatt. De most végre eljöhetett az idő, hogy újra együtt legyünk és elsodorjon a nyüzsgés, a lendület és a nyári éjszakák”

– emelte ki Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató.

A koncertek, színházi előadások és közösségi programok mellett sportolási lehetőségek, felolvasások, gasztroudvar is várja az érdeklődőket, az Eb nyolcaddöntőit pedig kivetítőn lehet majd követni június 24. és 27. között Nagymaroson. A helyszínen kempingezésre is lehetőség van, a hazavágyó fesztiválozókat pedig minden éjjel fesztiválbusz szállítja Nagymaros és Budapest között.

További információ, program: http://venegyfesztival.hu/program/