Praktikák, amelyekkel ösztönözheti párját

Ahelyett, hogy mindent magára vállalna, inkább egyszerű trükkökkel vonja be élete párját az otthoni teendőkbe.

A Vasárnap Reggel kedves, humoros praktikáival elkerülhetőek a felesleges családi veszekedések.

Bókkal könnyebb

Ha folyton piszkálja a férjét, amiért nem hajlandó kitakarítani a fürdőszobát, vagy levinni a szemetet, nem fog sikerrel járni. Hamarabb érhet el hatást nála azzal, ha elkezdi őt dicsérni. Mondja neki például, hogy mennyire izmosnak látszik, ahogy porszívózik, vagy hogy milyen jó az illata, miután kiteregette a ruhákat. Ha elkezd neki bókolni, meglátja, egyre több házimunkát vállal majd magára – önként. És nem árt elmondani neki azt sem, ha segít a házimunkában, akkor előbb végeznek, és több idejük jut egymásra. Arról nem beszélve, hogy ön is kevésbé lesz fáradt esténként.

Versenyszellem

Amikor az erősebbik nem képviselője valamilyen kihívással találja szembe magát, a tesztoszteron nevű férfi nemi hormon azonnal működésbe lép nála. Ez segíti őt abban, hogy minden erejét és problémamegoldó képességét latba vesse a siker érdekében. Célravezető lehet, ha fogadást ajánl neki. Mondja például ezt: „Biztos, hogy én nagyobb felületet sikálok tisztára a konyhában öt perc alatt, mint te a fürdőszobában!” Meglátja, ezzel annyira feltüzeli benne a versenyszellemet, hogy szupergyorsan kitakarítja majd a mosdót és a zuhanyzót is.

Csábító kütyük

A férfiak biológiai okokból is irtóznak a tollseprűtől: azt gondolják, túl nőies látványt nyújtanak, amikor a kezükben tartják. Ám ha lehetőségük nyílik egy technikai újdonság kipróbálására, a munkát is szívesebben és hatékonyabban végzik el. Ha legközelebb vásárolni megy a párja, kérje meg, hogy hozzon mondjuk egy új felmosófelszerelést. Nagy valószínűséggel egy csúcsteljesítményű gőzborotvával fog hazatérni, ami ablakmosásra, kárpit- és fugatisztításra is használható. Ezek után, új szerzeményét kipróbálandó, biztosan szívesen magára is vállalja majd ezeket a munkákat.

