Otthon is könnyedén és olcsón szépülhet

Adunk pár receptet a házi szépségápoláshoz.

Épp nincs lehetősége kozmetikushoz menni? Semmi gond, otthon is remekül szépülhet – ráadásul jóval olcsóbban. A Vasárnap Reggel tippjeivel most arcát és testét is kényeztetheti.

Ragyogó arcbőr

A következő pakolás üde arcszínt és pihepuha bőrt varázsol: keverjünk össze 5 tk. olívaolajat 1-2 ek. búzaliszttel, amíg jól kenhető masszát nem kapunk. Ecsettel vigyük fel azt az arcunkra, hagyjuk megszáradni, majd langyos vízzel mossuk le. Élénkíti a bőrt, ellensúlyozza a szabad gyökök sejtkárosító hatását.

Méregtelenítő testpakolás

Szeljünk apróra egy kevés petrezselyemzöldet, és keverjük össze néhány marék tengeri sóval, valamint egy kevés olívaolajjal. Kenjük a testünkre, 20 percig hagyjuk hatni, azután zuhanyozzunk le. Regenerálja a bőrt, tisztítja a pórusokat.

A fiatalos kezekért

A töredező körmökre gyógyírként hat a langyos, olívaolajjal gazdagított kézfürdő. Keverjünk össze 1 tk. kristálycukrot és 2 ek. olívaolajat, azután dörzsöljük be azt a kézfej bőrébe úgy, mintha kezet mosnánk. 15 perc múlva öblítsük le. A körmeink erősebbek, a bőrünk puhább lesz tőle!

Karcsúsító kezelés

A pórusösszehúzó grépfrútmagolaj elsőrangú kísérője a cellulitises bőr ápolására is alkalmas olívaolajnak. Adjunk 5 cseppnyit egy kevés extra szűz olívaolajhoz, és masszírozó-csipkedő mozdulatokkal, óvatosan gyúrjuk át vele az érintett területeket.

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / Juta