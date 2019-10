Öt forró ital, ami tökéletessé teszi az őszi estéket

Itt vannak a hűvös napok elmaradhatatlan kellékei.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A fűtési szezon kezdetén, a csípős estéket nem csak egy jó vastag takaróval és egy kardigánnal vészelhetjük át, hanem kedvünkre válogathatunk a lélekmelengető forró italok között is. Ebből mutat be most ötöt a Mindmegette.

Tea

Az igazi klasszikus. Bár a legtöbb embernek a menzai emlékképek ugranak be a teáról, ez a nedű szerencsére sokkal több és jobb, mint az agyon cukrozott, citrompótlóval tisztesen megkínált folyadék, amely jó esetben látott egy-két filternyi teát is. A tea végtelen gazdagságú ital, számtalan alapanyag közül választhatjuk ki a számunkra megfelelőt.

A klasszikus fekete tea mellett érdemes megkóstolnia lágyabb ízű, de rendkívül egészséges fehér teát, a sokak által kedvelt zöld teát, valamint a fűszerekben gazdag chai-t is. Sőt, – az angolok után szabadon – mi is adhatunk egy kis tejet vagy tejszínt az intenzívebb teáinkhoz, ha harmonikusabb, bársonyos italra vágyunk.

Forralt bor

Nem tipikus esti ital, de a hűvös őszi-téli esték elmaradhatatlan kelléke. Szinte bármilyen bor jó alapot szolgáltathat, de érdemes minőségibb bort választani, a végeredmény így sokkal finomabb lesz. Fűszerei közt megtalálható a fahéj, a szerecsendió és a szegfűszeg, de kardamommal, szegfűborssal, limelevéllel, citromfűvel, citrom- vagy narancshéjjal is készíthetjük.

Ha egy-két kockára vágott almát, körtét, narancsot és egy maréknyi mazsolát is teszünk bele, akkor igazi fogássá nemesül. Ezt az italt bor helyett készíthetjük alma- vagy körte ciderből is, de ha a gyerekeknek is szeretnénk valami melengető finomsággal előrukkolni, akkor készítsünk alma- vagy szőlőlé alapon nyugvó „forralt bort” nekik.

Forró csoki

A forró csoki nem csak a meleget adja meg számunkra, hanem ellát megfelelő mennyiségű kalóriával is, így biztosítva, hogy ne fázzunk a hűvös estéken. Az igazi forró csokoládé nem pudingállagú csoda, amit a legtöbb kávézóban adnak, hanem egy sűrű, krémes, de folyékony massza, ami elképesztően tartalmas és finom.

A forró csokoládét készíthetjük tejszínnel, adhatunk hozzá fűszereket, gazdagíthatjuk mályvacukorral, kanyaríthatunk a tetejére tejszínhabot, a lényeg, hogy megadja azt, amire vágyunk: kényeztessen, melengessen minket.

Kávé

Bizony, a kávé nem csak napközben jó partner, hanem hűvösebb időben is ideális társ. Igaz, ilyenkor nem feltétlen a dupla eszpresszó a megfelelő kreáció, az őszi estéken inkább a tejjel, tejhabbal, tejszínnel, tejszínhabbal, különböző likőrrel, különféle ízesített szirupokkal, kandiscukorral gazdagított kávéköltemények valamelyike válhat be.

Annak, aki este már nem mer kávézni, nyugodtan elkészíthetjük a kávéját koffeinmentes változatban, így az alvás sem marad el és az élvezet is megmarad.

Eggnog, puncs

Bár a forralt borral már megérkezett az alkohol a hűvös őszi estéinkbe, azért a dolog fokozható. A gazdag, töményebb alkohollal, tojással kiteljesített téli italok is helyt követelnek maguknak. A különféle puncsok azonban nem a hétköznapok melengető italai, inkább a baráti összejövetelekhez kapcsolhatók.