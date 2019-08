Öt év múlva már lehet chlamydia elleni védőoltás

Miután a teszteken hatásosnak bizonyult a leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzés okozója, a chlamydia elleni védőoltás, most azt is bizonyítani kell, a megelőzésben is hatásos.

A chlamydia baktériumok védekezés nélküli nemi érintkezéssel terjednek. A fertőzöttnek gyakran nincsenek vagy nagyon enyhék a tünetei, ezért hívják a kórt csendes betegségnek. Antibiotikummal gyógyítható, azonban ha nem kezelik, komoly szövődményekhez vezethet, a termékenységet is veszélyezteti. Védőoltásra azért van szükség, mert ugyan a betegség kezelhető, újra el lehet kapni. A vakcina a szakértők reményei szerint hosszú távú védettséget fog nyújtani. A tesztek során az Imperial College London kutatói a védőoltás két változatát, valamint egy hatóanyag nélküli placebóinjekciót vizsgáltak 35 nő részvételével. Mindkét változat biztonságosnak bizonyult, az egyik azonban ígéretesebb volt, a kutatók az utóbbit akarják a vizsgálatok következő szakaszában tesztelni. „Az eredmények biztatóak, mivel azt mutatták, a vakcina biztonságos és azt az immunválaszt váltja ki, ami megvédhet a chlamydia ellen. A következő tesztekkel azt kell bizonyítani, hogy valóban védelmet nyújt-e vagy sem. Reméljük, jövőre vagy két év múlva kezdődhet a következő vizsgálatsorozat, és ha jól megy, nagyjából öt év múlva lehet vakcinánk" – magyarázta Robin Shattock, a kutatás vezetője.