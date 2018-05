Nincs többé elveszett zárójelentés és recept

„Az élet az, ami a telefonod nyomkodása közben körülötted történik” – terjed a frappáns mondat a közösségi oldalakon. S bár a kijelentésben nem kevés az irónia, mégis rámutat arra a mögöttes tényre, hogy életünk szinte minden területén egyre nagyobb szerepet követel magának az elektronikus úton terjedő, terjeszthető információ.

Ebben nem kivétel az egészségügy sem. Emlékezzünk: hosszú évtizedeken át rohangáltunk például a röntgenfelvételünkkel vagy leletükkel orvostól orvosig, kínosan ügyelve, hogy a film ne sérüljön meg, ami nem kis figyelmet követelt tőlünk – nem szólva arról, hogy ha a film elveszett, akkor örökre odalett az a fontos pillanat is, amelyik az állapotunkat rögzítette. Olyankor bizony újból és újból a „kályhától” kellett indulni, felidézve minden múltbeli részletet, megismételve sok vizsgálatot.

Az információk könnyen tárolhatók, előkereshetők. Nagyon röviden azt is mondhatnánk, hogy az elektronikus egészségügy egyfajta globális látásmódot tesz lehetővé egyéni és közösségi szinten is. Az információk teljességével összpontosíthat az egyénre, ugyanakkor elemezhetővé teszi az egészségügyi szolgáltatásokat, orientálhatja az ellátókat és a döntéshozókat a minőség javítása során.

Természetesen Magyarországon is az volt a cél, hogy az egészségügyi szolgáltatók összekapcsolásával olyan közös információs bázis jöhessen létre, amely a betegek és a szolgáltatók érdekében kiaknázhatja az elektronikus egészségügy adta lehetőségeket.

A térhez két portál tartozik: a https://e-egeszsegugy.gov.hu„ target=”_blank„ / oldalon tájékozódhatnak az aktuális információkról a szakemberek, egészségügyi rendszerfejlesztők és a lakosság is. A https://www.eeszt.gov.hu” target=„_blank” / pedig az állampolgároknak készült. Itt nézhetik meg a páciensek a róluk készült egészségügyi dokumentumaikat, ha a csatlakozott intézmények feltöltötték azokat. Megtekinthetik az alap- és szakellátásban igénybe vett szolgáltatásokat, eseményeket, megtalálhatják leleteiket, zárójelentéseiket.

Önkéntelenül vetődhet fel a kérdés, vajon mivel jár az EESZT használata egy „átlagos”, és legfeljebb háziorvoshoz és patikába járó embernek. Paukovits-Kőhalmi Dóra háziorvossal és Kovács Zalán gyógyszerésszel modelleztünk egy életszerű helyzetet. A két szakember elmondása szerint

Erre az igazolásra szolgáltatja ki a gyógyszert a patika. Előfordulhat persze, hogy a papír menet közben elvész vagy megrongálódik. Ám ha a beteg már rendelkezik e-személyivel, a gyógyszerész ennek bemutatása után is kiadja a készítményt, de kiválthatóak a felírt szerek a hagyományos személyi igazolvány és a TAJ kártya felmutatásával is, azaz nem kell visszamenni az orvoshoz új igazolásért.

Lényegesen rövidebb időt vesz igénybe a gyógyszer kiszolgáltatása is, hiszen ahelyett, hogy mindenféle adatot pötyögne be a gépbe, a patikus már egyetlen mozdulattal lehúzza azt a bizonyos plusz vonalkódot, és ezzel be is fejezte az adminisztrációt.