Nemzetközileg is elismert példává vált a magyar chipsadó

A 2011-ben bevezetett népegészségügyi termékadó valódi hungarikumnak tekinthető.

A népegészségügyi intézkedések hungarikumának nevezte a chipsadót Joó Tamás egészségügyi közgazdász az ECHO TV Jó reggelt című műsorának szerdai adásában. A beszélgetésből kiderült, nemzetközi egészségügyi fórumokon fontos hivatkozási alap az a 2011-ben összerakott népegészségügyi csomag, amely az Orbán-kormány nevéhez fűződik.

A népegészségügyi termékadó 2011-es bevezetése utáni évben egy kutatás kimutatta, hogy

a fogyasztás 25 százalékkal csökkent az érintett termékek körében, a gyártók 40 százaléka elvégezte a receptúraváltást, tehát vagy csökkentette vagy pedig teljesen eltávolította a káros összetevők mennyiségét

– hívta fel rá a figyelmet Joó Tamás. Hozzátette: a chipsadóból nagyon fontos többletforrások keletkeztek, amit az egészségügyi ágazat kap meg, amely 2011 óta mintegy 200 milliárdos mozgásteret jelentett.

Az idén 57 milliárd forint bevétel folyhat be a népegészségügyi termékadóból. Joó Tamás szerint ezt az összeget is célzottan az egészségügyi ágazat kapja meg, az adónem tehát a népegészségügyi és az egészségpolitikai célok mellett fontos forrásteremtési célokat is szolgál, amelyre az Egészségügyi Világszervezet is fontos és jó gyakorlatként hivatkozik.

Műsorvezetői kérdésre válaszolva Joó Tamás nem zárta ki, hogy bővülni fog a népegészségi intézkedések köre.

Példaként hozta fel, hogy Magyarországon még mindig rendkívül súlyos gondot jelent a dohányzás.

Korábban évente 20 milliárd szál cigaretta fogyott el Magyarországon, ugyanakkor az utóbbi években ez a szám megragadt 15 milliárdon. Az egészségügyi közgazdász kiemelte, súlyos gond, hogy rengeteg fiatal dohányzik, közülük sokan vágott dohányt vesznek, egy zacskó vágott dohányból pedig csaknem 40 szál cigaretta jön ki.

A teljes beszélgetés itt nézheti meg:

Borítókép: A chipsadóhoz kapcsolódóan az iskolai büféket is egészségesebb termékek árusítására ösztönzik