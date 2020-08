Nem csupán a vízi élményekről szól a Balaton (videó)

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) augusztus 24-én elindította új belföldi kampányát, amelynek célja, hogy bemutassa: a Balaton nem csupán a vízi élményekről szól. Nagyszerű úti cél azoknak is, akik a kora őszi kellemes időjárásban aktívan felfedeznék a térség kulturális kincseit vagy a környék gasztronómiai kínálatát – közölte az ügynökség hétfőn.

Az MTÜ hétfőn induló kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy „a Balaton élménylehetőségei kimeríthetetlenek, hiszen a tó és környéke olyan négyévszakos úti cél, amely szezontól függetlenül csodás kincseket rejt, és az év minden szakában ezernyi új színét fedi fel az arra járóknak”. A kampánnyal azt is üzenik, hogy „a nyárral nem ér véget a szezon, töltődj fel új élményekkel egész évben”.

A kampány keretében a közterületeken, valamint a nyomtatott és online sajtóban megjelenő hirdetések mellett kisfilm is inspirál a Balaton felfedezésére, amely televízióban, valamint a Csodás Magyarország közösségi média csatornáin (YouTube, Facebook, Instagram) látható.

A kampányra az MTÜ egy újdonsággal is készült, tovább bővítve az elérhető tájékoztató anyagok, kiadványok sorát. Elkészült, és a napokban már a Tourinform irodákban is elérhető lesz az új Balaton térkép, amely egyszerűen, átláthatóan mutatja be a legfontosabb, szezontól függetlenül is elérhető látnivalókat, attrakciókat. A térkép online is elérhető és letölthető az mtu.gov.hu weboldalon.

Szintén az elmúlt hetekben készült el a Balaton új imázskiadványa, amely nem szokványos oldaláról mutatja be a tavat, és olyan programlehetőségeket, látnivalókat, érdekességeket emel ki, amelyek egész évben vonzóvá teszik a térséget – derül ki a közleményből.

Ajánlják még, hogy további inspirációért érdemes belelapozni a háromrészes Magyarország neked – Bakancslista kiadványsorozat Balaton és Nyugat-Magyarország könyvecskéjébe.

Borítókép: kirándulók a keszthelyi Balaton-parti sétányon az újranyitás napján, 2020. május 9-én