Mutatjuk, hogyan tartsa frissen edzőfelszerelését

Rendszeres tisztítás a ruházattól a palackig.

A Vasárnap Reggel legutóbbi számában összegyűjtötte, hogyan tartsa frissen edzőfelszerelését.

Sportruha

Hiába mossa ki, a makacs izzadságszagtól nem tud szabadulni? Sportolás után tegye ki szellőzni a holmiját, majd pár órára áztassa be ecetes vízbe. Végül kézzel öblítse át őket tiszta vízben, és mehetnek is a mosógépbe. Ám mielőtt elindítaná a készüléket, figyelmesen állítsa be a programot: 30 foknál magasabb hőfokon sose mossa, centrifugálni pedig a legkisebb fokozaton centrifugálja a kényes darabokat. Használjon továbbá speciális, funkcionális ruhákhoz való mosószert, az öblítőt pedig felejtse el! Tilos szárítógépbe tennie őket: mosás után hagyja, hogy megszáradjanak – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Sporttáska

Először figyelmesen olvassa el a címkén található utasítást. Ha nem szerepel rajta különleges kezelési igény, akkor vegyen elő egy már nem használt párnahuzatot, tegye bele, és így mossa ki a gépben. A szárítógépet ez esetben is kerülje. Jó tanács: Tegyen egy levendulával töltött zsákocskát a sporttáskába, így az mindig friss illatú lesz.

Sportcipő

Edzés után vegye ki belőle a talpbetétet, hogy szellőzhessen! Az izzadságtól nedves lábbelit lehetőleg meleg, szellős helyen szárítsa ki. Utána mehet is a gépbe, amit a ruházat tisztításánál leírt módon állítson be. Mosás után hagyja a cipőt magától megszáradni! Ha nem akarja kimosni, de a lábszagot szeretné eltüntetni, akkor szárazon két-három órára tegye műanyag zacskóban a fagyasztóba. Jó megoldás még a szódabikarbóna: szórjon 1 evőkanálnyit a cipő belsejébe, éjszakára hagyja benne, majd másnap porszívózza ki.

Jógaszőnyeg

Egy kis izzadság, egy kis por a padlóról: a jógamatrac rendszeres tisztítása kötelező! Edzés után zuhanyozza le, és alaposan dörzsölje át ecettel. Végül újra öblítse át tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni!

Kulacs

Azt hihetnénk, hogy ez az eszköz nem igényel különösebb tisztítást, de hamar megtapasztalhatja, hogy az egyszerű vizes öblítés nem elég. Egy idő után síkos lesz a felülete, vagy rosszabb esetben fekete penészréteg jelenik meg egyes részein. Ezt általában egyszerű orvosolni: mosószeres szivaccsal, illetve üvegmosóval alaposan tisztítsa meg. Ha olyan helyen rakódik le a szennyeződés, ahol ez nem lehetséges, akkor tegye be a mosogatógépbe: egy forró vizes program nemcsak alaposan átmossa, de még fertőtleníti is.

