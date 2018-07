Milyen motorolajat válasszunk?

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Tisztelt Olajdoki !

Audi a4 B5 1.6 benzines 310000 km futott, nem eszi az olajat .

Milyen jó minőségű motorolajat ajánl ?

Üdvözlöm,

Viszkozitás szempontjából az autó gyári műszaki leírásában engedélyezett 10W40, 5W30, 5W40 is, én ezekből választanék.

Mivel jó minőséget emelt ki, mindenképpen full szintetikus technológiában gondolkodnék, ez pedig inkább az 5W30, 5W40-es olajoknál jellemző.

Én egy Eneos Premium Hyper 5W30-at tennék bele, ez az olaj specifikáció terén fejlettebb is bőven mint amit az autó megkövetel, de ez persze nem probléma.

https://www.eneos-olaj.hu/motorolajok/5w-30/53-5w-30-eneos-premium-hyper„ target=”_blank„

Természetesen más, megbízható forrásból származó márka is megfelelő (pl. SynPower MST C3 5W-30 )

Üdvözlettel,

Olajdoki

