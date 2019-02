Mit tegyünk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk a munkahelyen?

Fontos odafigyelni a határainkra annak érdekében, hogy elkerüljük a kiégést.

A munkahelyi jóllét és pszichés kiegyensúlyozottság nem csak a munkavállalónak, de a munkáltatónak is érdeke, mégis csak az utóbbi időben kezdtek komolyabban foglalkozni a kiégéssel – pedig mára az is világossá vált, hogy nem mindegy, milyen környezetben töltjük el azt a napi 8 órát, ami alatt dolgozunk. Mindemellett azzal is érdemes törődni, hogy hazaérve adottak-e a pihenés lehetőségei, vagy családi körben is kénytelenek vagyunk folytatni a munkát. E szempontok sorát ráadásul az is bővíti, hogy

valahogy kezelni kell a munkaerőhiány teremtette kihívásokat.

A hirado.hu a témával foglalkozó cikkében idézi Kovács Eszter pszichológust, a SkillToGo tréningekkel (vezetői tanácsadással) is foglalkozó cég ügyvezetőjét, aki szerint a munkavállalók ma már nem csak azért váltanak, mert egy másik munkahelyen magasabb fizetést kapnak, hanem azért is, mert ott jobban megbecsülik őket, jobban figyelnek a lelki jóllétükre.

A szakember hozzátette: vannak olyan cégek, amelyek külön programokat indítanak a kiegyensúlyozott életért, rugalmas időkeretet állapítanak meg, amelyben a dolgozó maga döntheti el, hogy a törzsidőn kívüli munkaidőt a munkahelyén vagy otthon dolgozza le.

Bár sokáig merev előítéletek övezték a home office intézményét a munkaadók részéről, mára világosabbá vált, hogy ezzel alkalmazott és vállalat is jobban jár, mert aki szabadabban dolgozik, az lojálisabb, és az esetek többségében hatékonyabb is.

Kovács Eszter arról is beszélt, hogy felértékelődött a HR-munkatársak véleménye, illetve hogy a munkaerőpiacra frissen belépő fiatalok jobban érvényesítik az érdekeiket, mint mások, és kevésbé engedik magukat kihasználni. Egy másik szempont a motiváció kérdése: a hirado.hu által megkérdezett Groma Géza mentálhigiénés szakember rávilágított, hogy akár a családjáért, akár az anyagi helyzete jobbításáért dolgozik valaki,

a kiégés mindig azokat környékezi meg, akik perfekcionisták és nem nem észlelik a saját határaikat.

A cikk kiemeli, hogy bár Magyarországon még gyerekcipőben jár a visszajelzés kultúrája munkahelyi környezeten belül, mégis folyamatos kommunikációra volna szükség ahhoz, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek azzal, mennyire elégedettek velük.

Groma Géza hangsúlyozta a kikapcsolás fontosságát is, hiszen a folyamatos elérhetőség túlságosan kimerítő, ráadásul csökkenti a családra fordítható minőségi időt is. A szakember azt javasolja,

határozzunk meg egy „zárvatartási” időt, amikor csak az adott feladattal foglalkozunk, és nem vagyunk elérhetőek senki számára.

Noha a multitasking divatos fogalom, tudnunk kell, hogy nagyon megterheli az agyunkat, amely nem párhuzamosan gondolkodik, hanem folyamatosan egyik feladatról a másikra kapcsol.

Borítókép: illusztráció