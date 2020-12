Meghökkentő őszinteséggel mesélnek autista fiatalok saját spektrumzavarukról (videó)

A kampányfilmben autista gyerekek és fiatalok osztják meg saját történeteiket, pontosabb képet adva arról, mennyire bonyolult és sokszínű a világ az ő szemszögükből, és hogyan tudjuk mindennapjaikat megkönnyíteni.

Soha nem látott bátorsággal és őszinteséggel szólalnak meg autista gyerekek és fiatalok az Együtt az Autistákért Alapítvány legújabb kampányában. A szpotokban rendhagyó módon a spektrumzavarban érintett személyek osztják meg saját történeteiket, pontosabb képet adva arról, mennyire bonyolult és sokszínű a világ az ő szemszögükből, és hogyan tudjuk mindennapjaikat megkönnyíteni.

Megérteni. Elfogadni. Segíteni.

Ez az Együtt az Autistákért Alapítvány jelmondata, és a mostani érzékenyítő kampány is ennek szellemében valósult meg, melynek elsődleges célja, hogy ledöntse az autizmust övező tabukat. Az Alapítvány elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy merjünk beszélni az autizmusról, hogy megértsük, ez nem egy betegség. A kampány célja, hogy mindenki számára útmutatást nyújtson, hogyan tudunk valóban segíteni az autizmusban érintetteknek.

Az autizmus spektrumállapot Magyarországon közel 160 000 embert érint. Ők másként érzékelik a világ behatásait, és emiatt gyakran adódnak nehézségeik a mindennapi életben: van, aki tanulási gondokkal küzd, mások mentálhigiénés problémákkal, és akad olyan is, akinél az autizmus teljesen másképp mutatkozik meg.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány missziója, hogy hosszú távú segítséget nyújtson az autisták számára, első megvalósult projektjük a Közép-Európában elsőként átadott Autista Vizsgálóközpont volt 2018-ban, ahol az autizmusban érintett családok nyugodt körülmények között látogathatnak el a különböző vizsgálatokra gyermekeikkel. A mostani kampány célja az érzékenyítés mellett egyben az adománygyűjtés, hogy a 3 és 8 év közötti, speciális szükségletű gyermekek egyéni igényeiknek megfelelő fejlesztést és terápiát kaphassanak.

„Nagyon büszkék vagyunk a legújabb kampányunkra, hiszen az általunk támogatni kívánt gyerekekkel és fiatalokkal együtt hoztuk létre, náluk hitelesebben senki nem tud a témában megszólalni. Az Alapítvánnyal évek óta azon dolgozunk, hogy az autizmusban érintettek nagyobb elfogadásban részesüljenek, bízom benne, hogy az a bátorság, amellyel a kampány szereplői megszólaltak, másokat is arra inspirálnak majd, hogy nagyobb elfogadással forduljanak a spektrumzavarral rendelkezők felé. Jelenlegi célunk az első Autista Mintaház – Diagnosztikai és Terápiás Centrum létrehozása 2021 tavaszán, ahol autizmus spektrumzavarral élő gyerekek egyénre szabott fejlesztését, terápiáját tudjuk majd megtervezni. A világjárvány teljesen felforgatta az ő életüket is, és a megváltozott helyzet számukra még nehezebben dolgozható fel, ezért most sokkal több odafigyelésre és segítségre van szükségük” – mondta Szijjártó-Nagy Szilvia, az Alapítvány elnöke.

Az Alapítvány jószolgálati nagykövete Rúzsa Magdolna énekesnő – aki maga is feltűnik a kampányban – szintén arra buzdít mindenkit, hogy igyekezzen megérteni és elfogadni a környezetékben autizmussal élő emberek problémáit, és lehetőség szerint az adományvonal tárcsázásával segítse a Mintaház felépülését.

Az érzékenyítő kampánnyal párhuzamosan elindult az MTVA Jónak lenni jó! jótékonysági akciója is, ahol pénzbeli felajánlásokat tehetnek azok a cégek és magánszemélyek, akik a szívükhöz közel álló célnak érzik az autisták támogatását. A műsor készítői az idei évben olyan művészeket és sportolókat kerestek fel, akik személyes tárgyaik felajánlásával szeretnék támogatni az autista gyerekek fejlesztését segítő központ létrehozását. Ezeket a tárgyakat december 1-jétől lehet megvásárolni, a legértékesebb felajánlások közül pedig néhányat december 20-án árverésre bocsátanak. Ezen a napon egy reggeltől estig tartó műsorfolyammal zárul a jótékonysági kampány, amelybe a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik majd valamilyen formában.

Adományozásra mindenkinek van lehetősége: a 13616-os számot tárcsázva, vagy a 13616-os számra küldött SMS-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az autista gyerekeket és családjaikat segítő Együtt az Autistákért Alapítványt céljai elérésében.

