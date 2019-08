Magyar bonbon lett a világ legjobbja

A világ elsőrangú, legnagyobb elismeréssel járó londoni gasztronómiai világversenyén egy szigetszentmiklósi csokoládé manufaktúra pralinéja nyert.

A világ elsőrangú, legnagyobb elismeréssel járó londoni gasztronómiai világversenyén, a GREAT TASTE AWARDS 2019-en egy magyar kézműves csokoládé manufaktúrában készült praliné nyerte el a Great taste három aranycsillagát. A díjazott bonbont előállító Sweetic Csokoládé Manufaktúra ezzel az elismeréssel a világ élvonalbeli csokoládékészítői közé került be – írja a Vidék íze.

“Egy álmunk vált valóra ezzel a díjjal. Az elmúlt 5 évben, 3 különféle világversenyről összesen 23 díjjal tértünk haza, de soha nem sikerült még a dobogó felső fokára állni ezidáig. Nagyon büszkék vagyunk és boldogok, különösképpen azért, mert egy olyan ízkombinációval sikerült a világelsőséget elérni, ami nemcsak személyes kedvencem, de vásárlóinknak is a legnagyobb favoritja” – mondta Zala Judit, chocolatier, aki hozzátette: a bírák nagyra értékelték a komplex praliné minden elemét, és külön elbűvölték őket a kiegyensúlyozott ízrétegek.

Az ítészek így jellemezték a bonbont: “Csodaszépen díszített, fénylő üveggolyó… leheletvékony étcsokoládé burokban a piros gyümölcsök harmóniáját egy igazán tökéletes fényűző színű és állagú zselébe rejtették, melynek egy bársonyos, ibolyás lecsengése után máris ott a tökéletes minőségű, krémes, meleg, diós, fás pisztácia töltelék. Mindezt nagyon szépen kiegyensúlyozza a kiváló minőségű, tökéletesen vékony étcsokoládé burok, mely egyáltalán nem kesernyés.”

A világ legnagyobbnak és legszigorúbbnak tartott ételkóstoló megmérettetésének szakmai zsűrije a gasztronómia területén jeleskedő 400 független szakértőből: neves gasztrokritikusokból, Michelin csillaggal kitüntetett szakácsokból, patinás áruházak (Harrods, Selfridges, Harvey Nicols, Fortnum&Mason, Whole Food Market) beszerzési igazgatóiból áll össze, akik mintegy 12 772 termékmintát kóstoltak meg február-július között. A kóstolás folyamata több mint ezer órát vett igénybe. A tárgyilagosság érdekében az értékelés „vakkóstolással„ történt, s ennek során csak a csomagolás nélküli termékek ízösszetételét, a termékben fellelhető ízjegyek harmóniáját, az élelmiszer küllemét vizsgálták. Ezt a megmérettetést már 20 éve a gasztronómiai Oscar-díjaként tartják számon, ahol különféle termékkategóriában nevezhetnek a pályázók.

“Világviszonylatban és Magyarországon is nagyon magasra tették a lécet a csokoládékészítők, éppen ezért különösen büszkék vagyunk arra, hogy immáron hivatalosan is a világ csokoládékészítőinek élvonalába tartozunk. Az idei versenyre nevezett bonbonjaink mind vadonatúj kreációk, mind ízvilágukban, mind pedig megjelenésükben követik a nemzetközi trendet. Judit a mai napig is folyamatosan képzi magát és figyeli a gasztrotrendet itthon és külföldön egyaránt, hogy a lehető legjobb produktum jöjjön ki a kezei alól” – mondta Zala Viktor, ügyvezető igazgató.

A pirosgyümölcs-ibolya-pisztácia kombinációt Zala Judit csokoládémester egy gyümölcsös ízvilágú, venezuelai étcsokoládéburokba álmodta meg. A gasztronómiai Oscar-díjaként számon tartott díjátadón három aranycsillagot nyert bonbon világelső lett Londonban. Magyar praliné ilyen elismerésben korábban még soha nem részesült.

Borítókép: illusztráció