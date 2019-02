Legfeljebb 5 évig használjon egy ágymatracot

Fontos, hogy ne várja meg, hogy egy hatalmas árok legyen az ágy közepén.

Akár egy évtizeden át képesek vagyunk ugyanazon a matracon aludni, és ez mekkora hiba! Sokkal sűrűbben kellene cserélgetnünk, a puhákat pedig nagy ívben kerülni kell – írja a Borsonline.

Főleg az idősebbeknél kellene figyelni a matrac minőségére, de a fiataloknál sem szabad félvállról venni a választást. A legtöbb ember addig használja a matracot, amíg egy hatalmas lyuk keletkezik a feneküknél.

Bemélyedés? Kuka!

Ha már a mélyedés megjelenik, akkor bizony érdemes lenne elgondolkodni egy új matrac vásárlásán.

Fontos, hogy ne várjuk meg, hogy egy hatalmas árok legyen az ágy közepén, mivel ez nagyon megviseli a gerincünket és az ízületeinket.

Sokan nem is gondolják, hogy ez lehet a baj, de a rossz matrac tipikus tünete az állandó derék-, hát- és nyakfájdalom. Attól függetlenül, hogy az ágy a kiváltó ok, ezek a problémák nem is biztos, hogy rögtön az ébredés után jelentkeznek.

A keményet válasszuk

Mindenkinek más a legjobb, és a legkényelmesebb, de a szakértő szerint egy biztos:

a nagyon puha fajtákat messziről el kellene kerülni.

A puha matrac a gerinc szem­pontjából rettenetesen előny­telen. A testünk teljesen belesüpped, még megfordulni is nehéz rajta, ami a gerincünknek és a kisízületeinknek sem tesz jót – magyarázta dr. Somhegyi Annamária, az Országos Gerincgyógyászati Központ igazgatója.

Ha lecserélnénk a régi matracunkat, akkor vásárláskor a keményebb fajtákat keressük, ez tartja megfelelően a testünket. Az, hogy ezen belül kinek melyik keménységű a legjobb, már mindenki maga dönti el. Ha túlságosan tömör, akkor azt a medencecsontunknál fogjuk érezni, mivel itt fogja először nyomni az ágy – mondta a szakértő.

Jó a rugós is

A rugós matracoktól sokan félnek, mivel rengeteg tévhit ke­ring ezekről a fajtákról. Van, aki attól fél, hogy hajnalban a derekába beleáll egy fém, míg más az érzést sem tudja elviselni, hogy egy forgásnál az egész ágy beleremeg. Pedig dr. Somhegyi szerint nem ördögtől való dolog a rugós matrac.

Az egyetlen hátránya ennek a fajtának, hogy a fémré­szek gyorsabban elfáradnak, és előbb alakul ki rajta a gödör, pe­dig egy nagyon jó matracféléről be­szélünk. Azért is ajánlom ezt, mivel amellett, hogy megfelelő keménységű,

nem is kell egyből kidobni, ha baj van vele, ugyanis egy kárpitossal könnyedén megoldhatjuk a problémát, és olyan lesz az ágyunk, mint új korában

– mondta a szakértő, majd hozzátette, hogy a pihe-pu­ha matracként reklámozott, pár centiméter vastag fedőrész önmagában alkalmatlan alvásra, sőt akkor sem segít, ha már régi és kényelmetlen az ágy. És hogy mégis mikor érik meg a matraccsere? Általában 3–5 év alatt még a legdrágább is elhasználódik.

Nem elég az egy perc

Online nem érdemes matracot venni, mert mindenképpen ki kell próbálni. A kihelyezett darabokon ne csak egy percig feküdjünk. Próbáljuk ki, milyen érzés, ha az oldalunkon, hátunkon vagy akár a hasunkon fekszünk, és töltsünk el így egy kis időt.

Bevethetjük a kárpittisztítót

Hiába figyelünk a rendszeres ágyneműcserére, a matrac a kórokozók igazi melegágya. Megjelennek a baktériumok, atkák, és megtelik porral. Amikor van rá időnk, porszívózzuk ki a matracot is.

A gép legmagasabb fokozatával porszívózzuk át, így megszabadulhatunk a házi poratkáktól, ürüléküktől és táplálékuktól is.

A nagytakarítások alkalmával szánjunk időt egy alaposabb tisztításra is.

Porszívózás után kárpittisztító samponnal dörzsöljük be a teljes felületet. Ezután egy szórófejes flakon segítségével vigyünk fel hígított ecetet. Hagyjuk félórát állni, majd tiszta vízzel dörzsöljük át az egészet. Ha a matracunk kivehető az ágykeretből, akkor jól szellőző helyre tegyük, de a száradást felgyorsíthatjuk szódabikarbónával vagy kukoricakeményítővel. Végül porszívózzuk ki újra az egészet.