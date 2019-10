Különleges egészségügyi kutatóintézet nyílik hazánkban

A budapesti létesítménynek köszönhetően elsőként Magyarországon oktatnak és alkalmaznak vágás nélküli műtéti technikákat a kelet-közép-európai régióban – közölte a Premier Med Egészségügyi, Oktató- és Kutatóintézet.

Mint kiemelték: többféle tumorfajta kezelésében is kutatják az eljárások alkalmazását, hővel és fagyasztással egyaránt kezelnek daganatokat.

Azt írták: több betegség kezelésében is modern, vágás nélküli technikák váltják fel hamarosan a hagyományos műtéti eljárásokat, amelyekre a régióban egyedüliként egy most megnyíló, budapesti egészségügyi intézetben képzik a Semmelweis Egyetem és elismert nemzetközi egyetemek hallgatóit.

A központ azért is egyedülálló, mert Kelet-Közép-Európában egyedül itt végzik a pajzsmirigy jóindulatú göbjeinek nyitott műtét nélküli, „rádiófrekvenciás ablációval” történő kezelését, valamint a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának vágás nélküli eltávolítását fagyasztásos eljárással, „krioablációval”.

A közlemény szerint a tengerentúlon mindkét eljárást már régóta hatékonyan alkalmazzák többféle tumorfajta kezelésére, így a szakemberek bíznak benne, hogy azok Magyarországon is elterjednek majd. Nemzetközi kutatásokat is folytatnak annak érdekében, hogy az eljárásokat hamarosan több szerv kezelésére és rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyítására is alkalmazzák majd.

„A módszerek kutatása ígéretes jövőt jelenthet a rákgyógyításban is”

– emelték ki.

A tervek szerint uniós források is támogatják majd a további kutatásokat.

„A több mint egymilliárd forintból létrehozott beruházás jelentős lépés a magyarországi egészségügyi kutatás, fejlesztés és innováció területén, amely népegészségügyi célokat is szolgál, és a régióban elsőként Magyarországon biztosítja a legmodernebb beavatkozások megismertetését a leendő egészségügyi szakszemélyzettel”

– hangsúlyozta a kutatóintézet, hozzátéve: „a Semmelweis Egyetem és az Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) szakmai támogatásával létrejött központ a gyógyítási, oktatási és kutatási célok mellett a fiatal egészségügyi dolgozók itthon tartását is szolgálja”. A központban az első évben 100-200 kezeléssel számolnak, amely a következő években megkétszereződhet – írták.

A közlemény szerint a Premier Med Egészségügyi, Oktató- és Kutatóintézetet a Premier Med Egészségközpont hozta létre a Semmelweis Egyetem és az Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) szakmai támogatásával. Napjainkra a központ orvosai több mint 300 beavatkozást végeztek el, ami Európában is kiemelkedő eredménynek számít, így magyarországi és nemzetközi továbbképzőközpontként is működik majd az intézmény, ahol vágás nélküli pajzsmirigyműtétre és a jóindulatú emlődaganatok fagyasztásos eltávolítására egyaránt van lehetőség.

Borítókép: Orvos vizsgálatot végez a Premier Med Egészségügyi, Oktató- és Kutatóintézet rendelőjében