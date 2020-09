Koronavírus a rácsok mögött

A büntetés-végrehajtási szervezet minden szükséges intézkedést meghozott és meg fog hozni annak érdekében, hogy a koronavírus ne kerülhessen be a börtönfalak mögé – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP).

Mint a BVOP közleményében írták, a büntetés-végrehajtási szervezet fenntartotta a koronavírus első hullámakor bevezetett védelmi intézkedéseket a munkatársai és a fogvatartottak egészségének megóvása érdekében. Hozzátették:

mivel a vírus a zárt közösségekben jobban terjed, a járvány elleni védekezés sikeressége érdekében a börtönökben még inkább indokolt a megelőzést szolgáló szabályok betartása.

A tájékoztatás szerint a BVOP folyamatos felület- és eszközfertőtlenítést rendelt el valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben, illetve gondoskodott a személyzet védőeszközökkel való felszereléséről.

Minden börtönben kijelölték az elkülönítő helyiségeket, az intézetekbe újonnan érkező fogvatartottak pedig minden esetben járványügyi vizsgálaton esnek át. Rendszeresen tájékoztatják a személyi állományt és az elítélteket a prevenciós higiéniai szabályok betartásáról is. Biztosított a napi többszöri kézmosás és kézfertőtlenítés lehetősége, emellett minden fogvatartottat mosható, fertőtleníthető textil szájmaszkot is elláttak. Közölték azt is, hogy

minden fogvatartott számára elérhetővé tették a Skype-alapú, élő, online telefonálási lehetőséget, és megnövelték a hagyományos telefonos beszélgetések időtartamát is a hozzátartozókkal való kapcsolattartás érdekében.

Azoknak a fogvatartottaknak, akik nem rendelkeznek telefonnal, a szervezet saját költségére biztosítja a havi háromszor ötperces telefonálást. Skype felhasználási útmutatót is készítettek a fogvatartottak hozzátartozói részére. A BVOP több plakátot és tájékoztató videót is készített, amelyek a fogvatartottaknak és a családtagjaiknak is hasznos információkkal szolgálnak a járványhelyzet kezeléséről, a megelőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Emellett

az összes magyarországi börtönben elindult a járványügyi call center, a Börtönújság pedig a járvánnyal kapcsolatos különszámot is megjelentetett.

Kiemelték: az ügyvédi látogatást egyetlen esetben sem korlátozták, a védelemhez való jog érvényesülését – a fertőzés megelőzése érdekében szükséges óvintézkedések szigorú betartása mellett – a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt is teljes körűen biztosítja a büntetés-végrehajtás.

A közlemény szerint a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásuk során egészségügyi vizsgálaton esnek át, a vizsgálatot követően – amennyiben nem tapasztalhatók felsőlégúti tünetek – a korábban bevezetett szabályoknak megfelelően közösségbe helyezésük kizárólag 14 nap elkülönítést követően történik meg. A büntetés-végrehajtási szervezet által meghozott

megelőző intézkedéseknek köszönhetően hazánkban a mai napig egyetlen fogvatartott sem betegedett meg az új típusú koronavírussal

– tudatták.

Börtönnel sújtják a fertőzőket

Június óta akár börtönbüntetéssel is sújthatják Tádzsikisztánban azokat, akik másokat véletlenül vagy szándékosan koronavírussal fertőznek meg. Az új rendelkezések szerint kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetés várhat arra, aki nem szándékosan fertőz meg mást, ha pedig ez többször előfordul, tíz évet is kiszabhatnak rá. Ugyancsak tíz évig terjedő börtönbüntetést kaphat az is, aki szándékosan fertőzött meg más embert. Büntetik ezentúl a járvány miatti korlátozások megszegését is: a szájmaszk hiánya és a 2 méterben meghatározott társadalmi távolságtartás be nem tartása esetén akár 24 eurós bírság is kiszabható. A sokáig koronavírus-mentesnek vélt Tádzsikisztánban április végén jelent meg a járvány, mostanra a fertőzések száma meghaladta a 4500-at, a Covid-19 betegségbe pedig 48-an haltak bele.

Chilében komolyan veszik

Öt évre emelte a karanténintézkedések megsértéséért maximálisan kiszabható börtönbüntetést a chilei parlament. A nyáron, rekordidő alatt elfogadott törvénymódosítás értelmében a legnagyobb büntetési tétel azokra szabható ki, akik úgy szegik meg a karantént, hogy tudatában vannak annak, hogy fertőző betegek. Az új törvény azonban ennek hiányában is 3 év börtönnel fenyegeti azt, aki nem tartja be az előírt korlátozásokat. „Minél inkább betartják az emberek a korlátozásokat, annál rövidebb ideig kell érvényben maradniuk az intézkedéseknek, és annál kevésbé kell korlátozni a szabadságjogokat” – magyarázta Sebastián Pinera chilei elnök a törvény aláírásakor.