Komoly lelki mélyponton van túl Szulák Andrea (videó)

Szulák Andrea őszintén beszél az életében nemrég történt nagy változásokról. Hogyan tudott új életet kezdeni, versenysportolói erőbedobással küzdeni egy célért? Mi volt ez a cél? Ritkán hallott történetek családról, szerelmekről és a legfontosabb kincsről, Andrea lányáról, Rozináról.

„Nyugi, köztünk marad!” Ezzel a talkshow-val tért vissza a média világába Szulák Andrea, aki azt mondta korábban, hogy nem élet-halál neki visszakerülni a magyar médiába, erre a felkérésre azonban mégis igent mondott.

Tettét meg is indokolta: ebben a műsorban jól és oldottan érzi magát, emellett ráadásul számos olyan kedvező körülmény van a műsorvezető körül mostanában, amitől a lehető legjobb pillanatban érkezett a felkérés.

Az ismert tévés 12 és fél éves kislánya, Rozina gyakran el is kíséri a forgatásokra. A kislányért anyukája a mai napig megy az iskolába, amikor csak teheti – mint kiderült, sokszor csak ennyi idejük jut egymásra. Andrea kijelentette: nem hisz a nevelésben, a példamutatásban hisz. Meggyőződése szerint ugyanis beszélhet a gyerekének bármit, ha teljesen ellenkező módon él és cselekszik az ember, mint amiről beszél, akkor az soha nem fog beépülni.

A színész-műsorvezető őszintén vallott arról is, hogy fél éve van jól, és hogy ezért az állapotért keményen meg kellett dolgoznia mind kívül, mind belül. Elmondta, hogy egy nő életében vannak olyan szakaszok, amikor bizonyos váltásokat meg kell tudni élni. Ebben segített neki nagyon sokat a „Menopauza” című színházi előadás, amelyben ő is szerepel.

„Rengeteg olyan parám volt, amin át kellett magam rágni, és azt mondtam, hogy nem: nem vagyok hajlandó ebbe belebetegedni (…), hanem fölállok, lerázom magamról ezeket a dolgokat, és kőkeményen mint egy élsportoló beleálltam a saját magam által felvázolt útba (…) és azt hiszem, hogy most így 55 éves koromban először azt mondtam, hogy ez klassz volt.”

Mint minden szülő, úgy Andrea is igyekszik nem elkövetni azokat az esetleges feszültségeket vagy hibákat, amelyek az ő nevelése során is felmerültek. A műsorvezető úgy látja, hogy gyermekkorában az anyukája nagyon szerette, de nem volt élete rajta kívül. Ezért próbál odafigyelni arra, hogy néha együtt legyen a barátaival vagy időt szakítson más dolgokra az életben. Ahogy fogalmazott: nem azért, hogy önzőnek mutassa magát, hanem hogy ne terhelje meg kislányát azzal, hogy neki „csak ő van a világon”. Majd szeretetteljesen hozzátette: „…számomra akkor is ő az első.”

És hogy hogyan látja magát Szulák Andrea 20 év múlva? Nagyon bízik abban, hogy sok unokája lesz, akiknek szúros szemű, mégis életörömmel teli, életigenlő nagymamaként raklapszám süti majd az almás pitét. Bevallotta: igazi nagy „Mamma” szeretne lenni.

