Ki örül annak, hogy otthonról dolgozhat a járvány alatt?

Több kutatás szerint is azok az egyetemet végzettek járnak a legjobban a home office munkavégzéssel, akik egyébként gyűlölnek egyterű irodákban dolgozni.

Az Egyesült Államokban 1030 felnőtt amerikairól készített kutatást a Federal Reserve, amelyről a V4NA hírügynökség számolt be. Ebben azt vizsgálták meg, hogy vajon hogyan függ össze a dolgozók végzettsége az otthon, home office-ban végzett munkával a járvány alatt. Amint az alábbi Statista grafikonról is kiderül, a főiskolai végzettséggel rendelkezők (sötétkék oszlopok) 63 százaléka otthonról, teljes munkaidőben dolgozott az április 4-ével záruló héten, míg a középfokú végzettséggel rendelkezők (világoskék) mindössze 20 százaléka tehette meg ugyanezt. Nyilván a kevésbé képzett és kevesebbet is kereső üzleti dolgozók, gyári munkások, pincérek nem is dolgozhattak otthonról.

De vajon hogy viselik ezt, akik talán életükben először kényszerültek arra, hogy otthon dolgozzanak? A Big Office Day tavalyi felmérése szerint

a megkérdezettek 90 százaléka gyűlöli az egyterű irodákat, egyharmaduk heti egy nap otthoni munkavégzésért akár 5 százalékot is engedne a fizetéséből.

válaszadók 20 százaléka pedig nem is menne olyan céghez dolgozni, ahol nincs lehetőség otthoni munkavégzésre. Ebből következik, hogy a munkavállalók nagy része örülhetett a home office-nak. Érdekesség, hogy a Barclays bank vezére Jes Staley néhány napja azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nagy irodák ideje lejárt, és azok lassan a múlthoz fognak tartozni. A cégnek 7000 dolgozója van világszerte.

Rendszeresen otthonról dolgozók aránya az egyes országokban (fönti grafikon). A legtöbben (14 százalék) Hollandiában dolgoznak home office-ban, őket követi Finnország, majd Luxemburg és Ausztria, a lista végén pedig Románia és Bulgária található 0,4 illetve 0,3 százalékkal. Magyarországon 2,3 százalékos az arány, de a járványhelyzet alatt ennél jóval többen dolgoztak otthonról.