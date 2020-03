Kertészkedjen a karantén alatt, van teendő bőven

A koronavírus miatti kényszerű otthonlét idején is érdemes hasznosan eltölteni az időt: gyereknek, felnőttnek egyaránt kikapcsolódást, feltöltődést jelenthet például a kerti munka.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Noha még csak néhány napja vonultak haza a családok a koronavírus miatt, sok vicces történet, mém is terjed arról, hogyan viselik a hirtelen jött bezártságot az emberek. Mindenképpen könnyebb helyzetben vannak azok, akiknek van kertjük, vagy legalább erkélyük. Amellett, hogy a gyerekek mozgásigénye is csillapítható, a felnőttek is kimehetnek a szabadba. Van is teendő bőven – írja a csalad.hu.

Gyerekeknek is jó móka a magvetés

Aktuális lehet például a magvetés. Aki még nem ültette el a hónapos retket, még megteheti. Ez a tavasz legelső konyhakerti növénye. Aki már a nyárra is gondol, elvetheti a borsó, a paprika, a paradicsom magját, amibe a gyerekek is bekapcsolódhatnak. Agyag- vagy műanyag cserepeket, de akár tejfölös, jégkrémes dobozokat is használhatunk erre a célra.

Van munka a díszcserjékkel is

Akinek eddig nem volt ideje a metszési munkálatokra, most bepótolhatja. Ez az alapja annak, hogy sok és egészséges gyümölcs teremjen a fán, és az is szempont, hogy kezelhető méretű maradjon a növény. Az almatermésűeket március végéig lehet metszeni, a csonthéjasokat pedig akár áprilisban, virágzásig is. A díszcserjékkel szintén lehet munka, de inkább csak a nyáron virágzókkal. Ezeket most érdemes visszavágni, hogy elősegítsük az erős hajtásnövekedést és a gazdag, szép virágzást. A tavasszal virágzók viszont ilyenkor ezt nem igénylik, hiszen csak a díszítő hajtásokat távolítanánk el róla. Ezeket csak a virágzás után, de még a lombfakadás előtt érdemes metszeni.

A dézsás növények is maradjanak karanténban

Bár csalogató lehet a napsütés, és megsajnálhatjuk a sötét helyiségben tárolt cserepes és dézsás növényeket, de érdemes még várni a kihozatalukkal. Egy-egy hidegebb nap – a hétvégén és jövő hét elején éppen ilyen várható – károsíthatja őket. Ha majd nem lesz erősebb fagy, az olajfa, a leander, a babér jól érzi kint magát. De ilyenkor is érdemes még figyelni a meteorológiai előrejelzést. Ha a hőmérséklet csak pár fokkal esik nulla fok alá, elég a növényeket betakarni.

A trópusi növényeket viszont csak akkor hozzuk ki téli helyükről, ha a hőmérséklet már nem esik 10 fok alá. A muskátli, az angyaltrombita április végéig, május elejéig még védelmet igényel, de az elszáradt levelektől, száraktól már most meg kell tisztítani. Érdemes a szobanövényekkel is foglalkozni. Ezeket is szabadítsuk meg az elhalt levelektől, és eljött az átültetés ideje is. A tápanyag pótlásával pedig váltsunk téliről nyári üzemmódba.

Borítókép: illusztráció