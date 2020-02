Izgalmas témákkal jön a Borkonferencia

Új arculattal, de változatlan célokkal és izgalmas tematikával rendezik meg március 6-án a Borkonferenciát – ígérik a szervezők.

A Prónay Bence és Rókusfalvy Pár társszervezésében megvalósuló rendezvényt, amely idén az Innováció 2020 címet viseli, a kezdetektől szakmai partnerségben rendezik meg az Agrárminisztériummal, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával.

„Az új arculat az egyszerűsítés és korszerűsítés igényét kívánja kifejezni, a Borkonferencia változatlan célokkal működik tovább:

a bor, a jog és a marketing területén keresi az előremutató válaszokat, hatékony szócsöve, érdekérvényesítő fóruma kíván lenni a magyar borért dolgozó szőlészeknek, borászoknak, szakmai szervezeteknek, kormányzati szereplőknek”

– írják közleményükben a szervezők.

Hangsúlyozzák, hogy korunkat rendkívül gyors technikai fejlődés jellemzi a szőlészet, a borászat, a jog és a marketing területén is, ezért szerintük fontos, hogy „ez az ágazat is a hosszú távon is jól működő megoldásokat válassza, jó válaszokat adjon a jelen kérdéseire, és hatékonyan használhassa ki korunk végtelennek tűnő lehetőségeit”.

Az agrárminisztériumi megnyitó és az államtitkári helyzetelemzés után többek között olyan előadások lesznek a konferencián, mint például Tomor Tamásnak, a Debreceni Egyetem igazgatójának és tudományos főmunkatársának „a szőlészetben alkalmazott távérzékelési módszerek és eszközökről szóló előadása, amely az ágazat szemszögéből enged betekintést a drónok, repülők és műholdak világába.

Nikolaus Moser, a Sepp Moser Birtok tulajdonosa a tapasztalatai alapján az innováció és a hagyomány kapcsolatát fejtegeti majd, a Csányi Pincészet szőlésze, Nagy Roland pedig a több száz hektáron – önvezető traktorokkal, a legnagyobb

hatékonyságot célzó szoftverekkel – folytatott precíziós gazdálkodás megvalósítására mutat magyar példát a tanácskozás résztvevőinek előadásában.

Oláh István, a D-Tag operatív igazgatója jóvoltából a borral kapcsolatos új generációs piackutatásról, a közösségi médiaelemzésben rejlő lehetőségekről hallhatnak majd a konferenciázók, Kiss Edina, a Viventions cég magyar menedzserének előadása pedig a borok zárásának területén tapasztalható fejlesztésekről szól majd.

A konferencia hagyományos kerekasztal-beszélgetésére ezúttal Bárczi-Elek Ágnest, az Auchan beszerzési igazgatóját, Harmath Csaba gasztronómiai szakértőt, Unger Zsolt marketingszakembert és Wolf András séfet várják.

A tanácskozás teljes programját ide kattintva lehet megtekinteni.

Borítóképünk illusztráció