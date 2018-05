Ismét vagyonrekordot döntöttek a brit szupergazdagok

A The Sunday Times című tekintélyes konzervatív vasárnapi brit lap 1989 óta minden év tavaszán összeállítja listáját - Rich List - a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabb mágnás becsült vagyonáról.

A vasárnap 30. alkalommal megjelent összesítés szerint a brit szupergazdagok felső kasztjának összvagyona egy év alatt 10 százalékkal 724 milliárd fontra (több mint 260 ezer milliárd forintra) emelkedett az egy évvel korábbi 658 milliárd fontról, amely szintén rekord volt.

A Rich List 2018 szerint rekordot döntött a listán szereplő fontmilliárdosok száma is, amely az idén 145, tizeneggyel több, mint az előző évi rangsorban.

Nagy-Britannia azonban ezzel is csak a harmadik helyen áll a világban, fontra átszámítva ugyanis az Egyesült Államokban 442, Kínában 309 milliárdos él.

Londont, New Yorkot és Moszkvát is szeretik a gazdagok

A milliárdosok világfővárosa mindazonáltal továbbra is London, ahol a The Sunday Times vagyonlistájának szerkesztői szerint 93 milliárdos él, több, mint a világ bármely más városában. London kényelmes előnnyel hagyja maga mögött ebben a versenyben a második helyezett New Yorkot is, ahol 66 fontmilliárdos lakik.

A világvárosok fontmilliárdos listájára Moszkva is felkerült. Az orosz fővárosban a Rich List 2018 szerkesztőinek számításai szerint 55 olyan mágnás él, akinek legalább egymilliárd fontnak megfelelő vagyona van.

Robbanásszerű vagyonosodás

A rangsor összeállítói szerint az elmúlt három évtized robbanásszerű nagy-britanniai vagyongyarapodását mutatja, hogy az idei Rich List első két helyezettjének együttes vagyona meghaladja az 1989-ben először megjelent, akkor még 200 névből álló teljes mezőny összvagyonát.

Annak idején ráadásul már 30 millió fonttal be lehetett kerülni a kétszázas lista tagjai közé, ahhoz azonban, hogy valaki a Rich List 2018 felső kétszázas csoportjában szerepelhessen, legalább 700 millió font kell. Ez több mint 2200 százalékos emelkedés, jóllehet a brit infláció az azóta eltelt időben 137 százalék volt.

Ahhoz is legalább 115 millió fontos vagyonra – az első Rich List minimumának csaknem a négyszeresére – volt szükség, hogy a 2018-as lista szereplői az ezer főt számláló teljes rangsorba bekerülhessenek – hangsúlyozzák a lista szerkesztői.

A leggazdagabb férfi és a leggazdagabb nő

Az idei Rich List első helyezettje Jim Ratcliffe, az Ineos globális vegyipari vállalatcsoport alapító tulajdonosa, akinek vagyonát a rangsor összeállítói 21,05 milliárd fontra becsülik. A 65 esztendős Ratcliffe a 18. helyről került a lista élére, miután vagyonát a Rich List 2018 szerkesztői a korábbi számítási módszerhez képest alaposan átértékelték, és ez egyetlen év alatt 15,3 milliárd fonttal gazdagította – legalábbis papíron – az idei éllovast.

A lista leggazdagabb hölgytagja Charlene de Carvalho-Heineken, a hollandiai központú Heineken globális sörfőző konglomerátum vezetője, aki 11,1 milliárd fontos – a tavalyi becslést 1,8 milliárd fonttal meghaladó – magánvagyonával az ezres rangsor 6. helyére került.

A királynő a „szegényebbek” közé tartozik

Az irodalmárok vagyonlistáját is egy hölgy vezeti, a példátlan sikerű Harry Potter-regénysorozat Skóciában élő szerzője, Joanne K. Rowling, akinek a Rich List 2018 szerkesztői 700 millió font vagyont tulajdonítanak, 50 millió fonttal többet, mint tavaly. J.K. Rowling, az idei ezres lista 197. helyezettje az 1990-es évek elején még heti 70 fontos tanácsi segélyből, munkanélküliként tengődött egy edinburghi szociális bérlakásban, ma viszont világviszonylatban is messze a leggazdagabb regényíró.

A zenei vagyonlistát továbbra is Sir Paul McCartney vezeti, 820 millió fontos – a tavalyinál 40 millió fonttal nagyobb – bankszámlával.

A Beatles egykori basszusgitárosát és dalszerzőjét Andrew Lloyd Webber követi 740 millió fonttal a zenei vagyonlista második helyén. A világhírű musicalszerző vagyona megegyezik a tavalyi Rich List által megállapított összeggel.

Hozzájuk képest a brit uralkodó szinte szegénynek tűnik. A 92 esztendős II. Erzsébet királynő a tavaly kimutatott 360 millió font után az idei listán 370 millió fonttal szerepel; ez a 344. helyre volt elegendő. Az uralkodó tízmillió fontos vagyongyarapodása ellenére 15 helyet visszacsúszott egy év alatt, tavaly ugyanis a 329. helyen állt a Rich List ezres mezőnyében.