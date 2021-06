Indul a barkácsszezon: 5 hasznos tipp kiskertekre és erkélyre!

Sokan álmodozunk nagy kertről – főleg a jó idő beköszöntével – ahol kellemesen tölthetjük a hétvégéket, vagy éppen alkotói vágyunkat élhetjük ki. De mihez kezdjünk, ha a lehetőségeink egy városi teraszra vagy előkertre korlátozódnak? Akár kisebb, akár nagyobb nyitott helyiségről van szó, könnyedén feldobhatjuk néhány praktikus bútordarabbal és szép dekorációval, amelyeket mi magunk is el tudunk készíteni.

Kiindulásként mérjük fel a lehetőségeinket, az erkély és a kert adottságait, ragadjunk mérőszalagot, kockásfüzetet és tervezzünk! Gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk, mik az elképzeléseink, de ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy mekkora térben gondolkodhatunk! – hívja fel a figyelmet a Lakáskultúra cikke.

Semmiképp se feledkezzünk meg a szomszédságunkról. Nem biztos, hogy közvetlen szomszédaink kirobbanó örömmel veszik, ha például grillkonyhát szerelünk épp a hálószobájuk mellé.

1. Megfelelő eszközök beszerzése

A legtöbb háztartásban megtalálható legalább egy-egy szerszámosláda, ha magunk szeretnénk elvégezni a munkát, érdemes néhány új eszközben is gondolkodnunk. Egy kézifúró, kalapács, kézi csiszoló vagy néhány kertészeszköz biztosan megkönnyíti majd kertünk újragondolását. Ha komolyabb bútor vagy kiegészítő elkészítésére adnánk a fejünket, szükségünk lehet egy dekopírfűrészre is. Ebből már az első vásárlás alkalmával is érdemes olyat választanunk, ami állítható sebességfokozattal rendelkezik. Így a különböző anyagok (fa, fém, beton) igényeivel nem lehet gondunk. Ha családostul tervezzük a barkácsolást, szerezzünk be gumifejű kalapácsot, gyermekollót és védőkesztyűt, hogy a kicsik biztosan ne sértsék meg magukat.

2. Figyeljünk az ár-érték arányra

Azt gondolhatnánk, a barkácseszközöknél az alacsonyabb ár kompromisszumot jelent, de valójában egy olcsóbb termék is megfelelhet az igényeknek, ha tudása elég a célunk eléréséhez. Az Euronics szakértői szerint az extra funkciókat és ergonomikus megoldásokat a pénztárcánk is megérzi majd, ezért érdemes alaposan körbenézni és megfontolni, hogy milyen felhasználási célból és milyen időtávra vásárolunk eszközt. Előfordulhat, hogy az olcsóbb termék később mégis jelentősen drágábbra jön ki, ha szervizelni, vagy idő előtt cserélni kell.

3. Praktikum mindenekelőtt

Ne keseredjünk el, akár pár négyzetmétes erkélyből is kihozhatjuk a legjobbat, ha praktikusan tervezünk! Gondolkodjunk többfunkciós bútorokban, például tárolóként és ülőalkalmatosságként egyaránt használható székekben és összecsukható asztalokban, amelyeket félrerakhatunk, amikor épp nincs rájuk szükség. A magasabbra helyezett, keskeny polcok nem vesznek el túl sokat a térből. Míg a korlátra helyezett, kifelé lógó vagy falra futtatott növények pedig igazi kerti hangulatot adnak egy kisebb terasznak is.

4. Világos színek és zöld növények

Kis hely esetében érdemes világosabb színekben gondolkoznunk, hogy ne szűkítsük be a teret. Válasszunk halványabb színű padlót, járólapot, kaspókat és bútorzatot, hogy légiessé váljon az erkély. A növények kiválasztásánál mindig figyeljünk otthonunk fényviszonyaira. A növények ültetése, locsolása jó feladat lehet a fiatal családtagok számára is. Egy ültetőfólia – vagy ennek hiányában akár nagyobb méretű újságpapír is megteszi – praktikus lehet, hogy a cserép mellé hulló földet könnyedén eltávolíthassuk a munkálatok befejeztével.

5. Mit barkácsoljuk saját kezűleg?

Kezdőként érdemes egy tárolóként is funkcionáló székkel kezdeni a barkácsolást. Ehhez különösebb eszközigény sem társul, és rengeteg segítséget találhatunk a különféle DIY blogokon. Belevághatunk egy szép fa madáretető, kinti polc, virágállvány, gyertyatartó vagy kisasztal elkészítésébe. Valamint gondolkodhatunk mini sziklakertben vagy egy kézzel festett kaspóban is. Olyan praktikus és szép dolgokat valósítsunk meg, amelyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt örömet okoznak, így garantáltan jó program és kellemes, erkélyen töltött idő vár ránk!

Borítókép: illusztráció