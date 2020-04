Így termesszen zöldséget az erkélyén

Akár a betonrengetegben az ötödik emeleten is lehet konyhakertje, ha van hozzá erkélye, és persze némi vállalkozó kedve a megvalósításhoz.

Sokféle zöldség megterem cserépben vagy ládában, és szerencsére ma már számos fajtát direkt erre a célra termesztenek. Hasznos színfolt lehet hát a balkonkertjének néhány melegkedvelő konyhakerti zöldség is. Válasszon olyan növényeket, melyek kevés helyet foglalnak, ellenben sok termést hoznak. Ilyen például a paprika, a cukkini, az uborka vagy a futóbab – írja a Vidék íze.

Futóbab

Mivel gyorsan és egyenletesen növekszik, így akár az erkélye falára is felfuttathatja, kialakítva ezáltal egy kis lugast a szürke beton környezetben. Levelei és lombozata erős, így akár szeles helyen és zordabb környezetben is nagyszerűen megállja helyét. Piros és fehér virágai üde színfoltja lehetnek otthonának, termése pedig bármikor jól jöhet a konyhában. Június elejétől egészen szeptemberig virágzik.

Fontos: termését csak főzve fogyassza, mert nyersen mérgező!

Paradicsom

A paradicsomnak számos fajtája alkalmas arra, hogy a balkont díszítse. Választhat a normál bokros, a karós, vagy akár a futó balkonparadicsom közül is. Akárcsak kerti társa, ő is kedveli a szélvédett napos helyeket. Próbálja óvni a sok esőtől, ezáltal vigyázzon a túllocsolással is. Ültetésnél a földbe keverjen némi trágyát, vagy vegyen speciálisan balkon zöldségek számára készített földet.

Növekedési időszakban mindig legyen nedves a föld alatta, az oldalsó hajtásokat törje le, hogy csakis a főhajtásra tudjon koncentrálni.

A tövét egy karóval támassza ki, nehogy a későbbiekben kiforduljon a súlytól a cserépből!

Babérfa

Ha egy igazán mutatós és hasznos örökzöldet szeretne a teraszra, akkor a babérfa tökéletes megoldás. Könnyen kezelhető, imádja a napos helyeket. Tavasszal és ősszel minimális vízigénye van, nyáron nem árt a földjét mindig nedvesen tartani.

Jól formázható, metsző ollóval olyan formára nyírhatja, amilyenre csak szeretné.

Leveleit nyáron öntözésnél nyugodtan locsolja le, így a rárakódott por eltűnik róla és ismét fényesen ragyoghat.

Eper

Az eper kicsik és nagyok kedvence. Termesztése és gondozása egyszerű, akár cserépben vagy balkonládába is ültetheti. Akár egész nyáron át virágzik és terem.

Az érett gyümölcsöket szedje le mihamarabb, hogy ismét elkezdjen újat teremni.

Ültetés után egy hónappal érdemes speciális gyümölcs tápot adni az öntözővízhez. Figyeljen rá, hogy a föld mindig nedves legyen. Az eper mellé nyugodtan ültethet virágot is, például lobéliát vagy bársonyvirágot.

Borítókép: illusztráció