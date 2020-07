Így küzdenek háztartási gépeink az allergia ellen

Egy jó mosógép is enyhíthet a kellemetlen tüneteken.

Hazánkban is egyre többen szenvednek az különféle ingerek vagy anyagok által kiváltott, sokszor szélsőségesen agresszív a reakcióktól. A probléma hátterét mind a mai napig vizsgálják, és keresik a védekezés lehetőségeit. Ezt teszi sok technológiai gyártó is, hiszen a háztartási berendezések között jó pár olyan termékcsalád akad, amelyekben megjelentek a direkt allergia elleni funkciók, szolgáltatások, amik hatékonyan segíthetik a védekezést.

Tehát aki érintett, annak érdemes elmélyedni a témában, mert ezek a masinák rengeteget segíthetnek abban, hogy elviselhetővé váljanak a nehéz időszakok, és egy jó vásárlási döntés meghozatalával pedig jelentősen lehet javítani az életminőségen – írja az Origo.

Légfrissítők

A modern légfrissítő, párásító berendezések között jó pár olyan akad, amely hatékony védelmet nyújthat az allergia ellen. No nem azokon segítenek ezek, akik mondjuk rosszul lesznek egy falat mogyorótól, hanem akiknek a szervezete a levegőben szálló pollenekre, atkákra, gombákra, szőrszálakra és baktériumokra reagál rosszul.

Az anti-allergén szolgáltatással megtámogatott légfrissítők speciális szűrővel rendelkeznek, amelyek képesek kiszűrni a rendkívül kicsi, akár 10-20 nanométeres (a nanométer a milliméter milliomod része) átmérőjű szennyeződéseket a levegőből.

Ezáltal pedig számos olyan anyagot, amely irritálhatja az erre fogékonyak nyálkahártyáját, tüdejét, ami allergiás reakciót vált ki. Akadnak olyan berendezések, amelyek a levegő ionizálásával előzik például azt, hogy a poratka allergének az IgE antitestekhez kötődjenek, ami végül allergiás tünetet eredményez.

A jobb masinák egyébként a párát is egyenletesebben oszlatják el a szokásosnál, így megakadályozva azt, hogy feleslegesen kerüljön vízgőz a levegőbe, ami kicsapódva melegágyul szolgálhat a gombáknak, és egyéb káros élősködőknek. A közelmúltban megjelentek a különféle okos funkciók is az ilyen típusú eszközökön. Konkrétan képesek együttműködni levegőminőség-vizsgáló, külső vagy integrált szenzorokkal. A kapott adatok alapján pedig a légfrissítő automatikusan képes ki-bekapcsolni magát, illetve válogatni az üzemmódok között. Ezen eszközök egy része már egy nagyobb okos otthon rendszerbe is integrálható, és akár távolról okostelefonos vagy internetes alkalmazás segítségével is vezérelhető.

Klímaberendezések

Az otthoni mobil, illetve telepített klímaberendezések között is jó pár olyan akad, amely rendelkezik kifejezetten allergia elleni védelmet nyújtó szolgáltatásokkal. Ezek gyakorlatilag teljesen hasonlóak ahhoz, mint amiket a légfrissítőknél, párásítóknál már megemlítettünk. De mégis érdemes külön kezelni a két csoportot, hiszen a gyártók között nagyon kicsi az átfedés, és egy-egy klímaberendezést alapvetően máshogy, más időtartamra vásárol az ember.

Mosógépek

A különféle textíliák, ágy- és ruhaneműk tartós és stabil bázisát képezik a poratkáknak, amelyek nagy mértékben felelősek az allergiás tünetekért. Tehát kulcsfontosságú ezek megfelelő megtisztítása, és ebben a mosógépek hatalmas segítséget nyújthatnak. Léteznek már ugyanis olyan termékek, amelyek képesek az allergének eltávolítására.

Ehhez jellemzően a gőzölős eljárást használják, tehát tulajdonképpen hőkezeléssel távolítják el az allergéneket.

Ennek használatához nem kell mást tenni, mint kiválasztani a megfelelő programot (segít az elnevezés is), elindítani azt, és várni, a gép a munkát elvégzi magától mindenféle adalékanyag hozzáadása nélkül.

Amennyiben valaki érintett, akkor egy-egy vásárlási döntés meghozatala előtt ezt a tényezőt is érdemes nagyon figyelembe venni. A gőzölős funkcióval megtámogatott mosógépek jellemzően drágábbak, de ez tényleg egy olyan extra, ami megéri az árát.

Porszívók

A porszívókra igen komoly feladat hárul a por, az atkák és a gombák ellen vívott szűnni nem akaró háborúban. Aki allergiás tünetektől szenved, azon különösen sokat segíthet egy jó masina. Arra mindenképp érdemes odafigyelni, hogy nagy legyen a teljesítmény, mert a hatékony tisztítás az alapja mindennek. Emellett allergiások jobban teszik ha hanyagolják a portartályos rendszerű eszközöket, mert ezek ürítése során óhatatlanul visszakerül némi por a levegőbe.

Vannak már kifejezetten allergiások számára tervezett porszívók is, amelyeket speciális szűrővel láttak el. Ez hasonlóan a légfrissítőknél alkalmazott komponenshez képes a levegőből kiszűrni a nagyon apró, nanométeres átmérőjű káros, zavaró elemeket is. A cserélhető, vagy mosható szűrők, valamint persze a porszívó segítségével így akár egy helyiség levegője is megtisztítható. Itt kell megemlíteni azt is, hogy már léteznek direkt háziállatok mellé szánt porszívók is, amelyek erősebbek az átlagnál, és különféle speciális kiegészítők segítségével képesek összeszedni gyorsan és hatékonyan a szőrt. Ez pedig létfontosságú lehet akkor, ha valakit olykor olyasvalaki látogat, aki allergiás a jószágokra.

Borítókép: illusztráció