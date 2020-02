Így képzeli a jövőt a Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover konszern is érzi, hogy a városi közlekedés jövőjében nem a márka, hanem a szolgáltató lesz majd a középpontban, ezért is lehet, hogy a Vector elnevezésű villanymotoros dobozt egyik márkája alá se sorolta be.

Az alapot egy gördeszkaszerű alváz képezi, amely tulajdonképpen szabadon felépítményezhető, a képeken egy személyszállítót látunk 4 méteres hosszal – mutatja be az Autó-Motor. A Jaguar Land Rover mérnökei mellett a brit National Automotive Innovation Centre nevű szervezet tudósai is kivették a részüket a fejlesztésből, azért kapott kormánykereket a prototípus, mert egy későbbi pontban lesz csak teljesen önvezető a jármű, egyelőre még szükség lehet emberi beavatkozásra bizonyos esetekben. 2021-ben kezdik meg a Vector közúti tesztelését a projektet támogató Coventry városában és annak környékén.