Így fogyott le 12 kilót Jamie Oliver

Ezúton tudatjuk, hogy édesapánk, RADICS SÁNDOR életének 80. évében február 15-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. március 11-én, 11.00 órakor lesz a kiskunfélegyházi Felső Temetőben. A búcsúzókat kérjük, hogy csak egy szál virággal emlékezzenek meg róla! Fiai: Sándor és Attila.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ANTAL SÁNDORNÉ Tasi Ilona kecskeméti lakos, életének 86. évében elhunyt. Temetése 2020. március 6-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.

"Annyira akartam élni, betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. GLIEDNÉ FARKAS KATALIN életének 63. évében, példamutató türelemmel viselt hosszú betegség után örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. március 9-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család.

"Álmodtam egy boldog jövőt, tüdérien szépet, de a kegyetlen sors mindent összetépett." Szeretettel búcsúzom Szüleimtől, Páromtól, Testvéreimtől, Családomtól, Rokonaimtól, Barátaimtól, Kollegáimtól, Szomszédaimtól és Ismerőseimtől. 2020. február 24-én, 36 évesen lefutottam utolsó földi körömet, most már az angyalokkal szárnyalok tovább. Búcsúztató misémre 2020. március 6-án, pénteken 14.00 órakor Ménteleken a Református Templomban kerül sor. (Méntelek, Kecskeméti út 9.) Földi életem emlékére egy szál virággal búcsúzz. TÓTH CSABA

"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PETROVÁCZ LÁSZLÓ kecskeméti lakos, 57 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 5-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Szívünk egy darabja távozik veled, hiányozni fogsz, te áldott jó lélek. Soha nem fogy el, bennünk él szereteted lángja. Azt, hogy ismertünk mindenki áldja. Békességet, nyugodalmat adjon neked az ég, emlékeinkben, gondolatainkban örökké élsz." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. VEZSENYI MIHÁLY helvéciai lakos, 70 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 6-án, 15.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, nem simogathatjuk ősz fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend, mindent köszönünk neked." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAP SÁNDORNÉ Kis Mária Ilona kecskeméti lakos, 83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 6-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.

"Megállunk némán a sírod felett, s fájón őrizzük emlékedet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ GYULÁNÉ Sárga Mária kecskeméti lakos, életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. március 5-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk FARKAS JÓZSEF MIKLÓSNÉ Kristóf Irma temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Már csend ül minden bércen, a szellőt is alig érzem, sóhajt a fáknak koronája. Akárcsak erdőn a madárka, hallgat az is-ez is. De várj csak: nemsokára megnyugodhatsz te is." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága Édesanyánk, nagymamánk, dédikénk id. MOHÁCSI GÉZÁNÉ Pataki Éva 2020. február 23-án méltósággal viselt súlyos betegség következtében elhunyt. Temetése 2020. március 4-én, szerdán 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben az evangélikus egyház szertartása szerint. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Egyben köszönjük a megemlékezést mindenkinek. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALAI JÓZSEFNÉ Zsadányi Rozália kecskeméti lakos, 71 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 6-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.

"Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett drága feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédikénk MOLNÁR JÓZSEFNÉ Dollák Julianna kecskeméti lakos, 2020. február 26-án, életének 84. évében elhunyt. Temetése 2020. március 5-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik a temetésén megjelennek és fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

A szeretet soha el nem fogy: 1.Kor. 13.8. Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. PAPP ISTVÁN GÉZA PhD. irodalomtörténész, a SZTE ny. tudományos főmunkatársa, a JATE Bölcsészettudományi Kar egykori adjunktusa, 2020. február 12-én, életének 70. évében elhunyt. Temetése 2020. március 3-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben.

Szeretettel emlékezek LUDÁNYI GYÖRGY születésének 77. és halálának 4. évfordulója alkalmából. Szerető élettársa: Marika.

Megtört szívvel emlékezünk BÁBICZKI BÉLA kecskeméti lakosra, aki 2020. február 11-én súlyos betegségben elhunyt. Kérésének megfelelően, 2020. február 25-én a parádi temetőben lett örök nyugalomra helyezve. Gyászolják, gyermekei: Boglárka, Orsolya és édesanyjuk Mária valamint szeretett anyósa.

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SCHWASTA SÁNDORNÉ Tercsi Irén lakiteleki lakos, életének 83. évében elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, 13.00 órakor lesz a lakiteleki Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton megköszönjük a temetésen való részvételt. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÁNOSNÉ Gyöngyi Magdolna kecskeméti lakos, 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra Te soha meg nem haltál." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH SÁNDORNÉ Tasi Irén kecskeméti lakos, 79 éves korában, 2020. február 17-én elhunyt. Temetése 2020. március 3-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy özv. FARAGÓ ISTVÁNNÉ Szóráth Mária szentkirályi lakos, életének 86. évében, 2020. február 18-án, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. március 2-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJNAL GÁBORNÉ Sárosi Margit kecskeméti lakos, 72 éves korában, 2020. február 22-én elhunyt. Temetése 2020. március 2-án, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Református Temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.