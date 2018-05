Hogyan lendülhet formába a bikiniszezonra?

Néhány apró és észrevétlen változtatás is elég lehet ahhoz, hogy leadjon egy-két pluszkilót.

Drasztikus diéta nélkül fogyhat, ha odafigyel a táplálkozásra és a sportolásra is szán néhány percet naponta. A Vasárnap reggel cikke pontokba szedte, mire érdemes odafigyelni.

1. Nassoljon okosan!

Kevesebb zsír, kevesebb cukor, kevesebb kalória. Íme a legjobb kalóriaszegény nassolnivalók: aszalt gyümölcsök (cukormentes változat); 1 csésze só és vaj nélkül elkészített pattogatott kukorica; müzli tejjel, cukor nélkül; tejeskávé édesítővel.

2. Tényleg éhes?

Néhány pillanatra csukja be a szemét és képzelje el, hogy már megette a kenyeret. Még mindig farkaséhes? Ugye, már nem is kívánja? Ha mégis, vegye el, ha nem, akkor nincs is rá szüksége a szervezetének.

3. Felejtse el a sót!

Tudta, hogy 1 g só majdnem fél liter vizet köt meg a testben? Márpedig ez a mérlegen is pluszkilót jelent!

4. Egyen rendszeresen!

Ha délután 3-kor egy kevés édeset fogyaszt (pl. 1 gombóc gyümölcsfagyit), elkerülheti, hogy délután 5-kor rávesse magát valamilyen kalóriadús édességre.

5. Soha nem késő!

„Ma már bűnöztem, hiszen ettem egy szelet pizzát, úgyhogy most már mindegy, jöhet a torta is…” Felejtse el a mindent vagy semmit gondolkodást!

6. Égesse el a kalóriákat!

Sportoljon: a homokos strandon való kocogással például 30 perc alatt 240 kcal-t égethet el!

7. Vegyen kicsit!

Ha nassolni támad kedve, minél kisebb kiszerelésűt vásároljon az adott élelmiszerből! Így elkerülheti, hogy egyszerre sokat fogyasszon belőle.

8. A fogmosás kötelező!

Ha minden étkezés után fogat mos, azzal nemcsak a fogorvosnál tett látogatást spórolhatja meg, de az édesség utáni vágyat is elkerülheti. Utóbbit egyébként a borsmenta íze is jelentősen csökkentheti.

9. Csukja be a konyhaajtót!

Vacsora után mosogasson el, vagy tegye az edényeket a mosogatógépbe, kapcsolja le a lámpát, hagyja el a konyhát, és zárja be maga után az ajtót! Így később kétszer is meggondolja majd, hogy benyisson-e egy kis extra adag nasi miatt…

10. Igyon sok vizet!

A testünk gyakran összekeveri a szomjúságot az éhségérzettel. Ha megiszik egy pohár vizet, lehet, hogy rájön, nem is volt éhes!

11. Aludjon jól!

Aki eleget alszik, annak az étvágya is kisebb lesz. A tudósok szerint ugyanis alvás közben a szervezetünk regenerálódik, ami kalóriafelhasználással jár.

12. Zöldséges nyárs

Szúrjon 1-1 hagyma-, paradicsom-, cukkini- és padlizsándarabot egy nyársra. Locsolja meg fűszeres olívaolajjal, sózza, borsozza, majd grillezze meg!

13. Egy kis biciklizés – otthon

Annak érdekében, hogy élénkítse a nyirokkeringését, és megakadályozza a hőségben a kellemetlen ízületi duzzadást, emelje a magasba a lábát, és biciklizzen a levegőben!

14. A panír hizlal!

Bár ínycsiklandónak tűnnek, jobb, ha a húsról és a halról is leszedi a panírt, a bundázott réteg ugyanis rengeteg zsírt tartalmaz!

15. Égessen kalóriát örömmel!

30 perc tánc: 135 kcal, 10 perc fürdés a medencében: 30 kcal, 45 perc homokvárépítés: 113 kcal, 2 óra kertészkedés: 480 kcal, a kerti öntöző átugrása 20-szor: 50 kcal, 10 perc laza úszás: 60 kcal, 30 perc tempós úszás: 240 kcal, 30 perc frizbizés: 90 kcal, 40 perc strandröplabda: 240 kcal, 90 perc tenisz: 630 kcal.

16. Leves helyett

Ananász eperdarabokkal, görögdinnye vízzel pürésítve: ezek a fogások ebédidőben helyettesíthetik a nehéz leveseket a meleg napokon!

17. Magnéziummal a nassolás ellen

Ez az ásványi anyag ellazít és kiegyensúlyozottá tesz. Fogyasszon sok zöldséget, valamint diót, mogyorót, zabpelyhet és teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret!

18. Ne egyen meg mindent!

Ha egy adagnak csak a 80%-át eszi meg, naponta átlagosan 350 kcal-val kevesebbet fogyaszthat, ami évente akár 10-20 kg mínuszt is jelenthet!

19. Telefonáljon állva!

Ha a beszélgetés közben nem ül le, egy óra alatt akár 50 kcal-t is elégethet!

20. Szépen lassan

Hogy tudatosan lassabban egyen, fogja a másik kezébe az evőeszközt, vagy egyen pálcikával, az agyunk ugyanis csak 20 perc múlva veszi észre, hogy a hasunk tele van.

21. Húzza szorosra az övét!

Ha evés előtt minden egyes alkalommal így cselekszik, hamarabb megérzi majd, mikor lakott jól.

22. Háromszor vagy ötször étkezzen?

Általában a napi ötszöri étkezés az ideális, mert így marad egyensúlyban a vércukorszint, a fontos csupán az, hogy az öt étkezés ne nassolásból álljon! A csoki és a fagyi tehát nem tízórai – rágcsáljon el inkább egy-két szem teljes kiőrlésű kekszet!