Wartburgok találkoztak Lakiteleken

Második alkalommal rendeztek Lakiteleken országos Wartburg találkozót. A háromnapos eseményre az ország különböző részéről érkeztek járművek, sőt még a határon túlról is.

Összesen hatvanhat jármű vett részt a találkozón, amelyek között volt kettő és négyütemű konstrukció is. A legrégebbi egy 311-es márkájú autó volt, de akadt egy kétütemű raliautó is, melynek sofőrje bemutatót is tartott a látogatóknak.

Az autók vasárnap délelőtt lementek a Holt-Tisza partjára, ahol sokan megcsodálták a régi, többségében harminc évnél idősebb autókat. Sok kocsit a mindennapokban is használják még, de akadtak gyűjtői darabok is, melyeknek a motorját, belső kialakítását is csodálattal nézték az érdeklődők. Az autók tulajdonosai jó barátságban vannak egymással, az elmúlt évek alatt már több hasonló rendezvényen is találkoztak és kicserélték a tapasztalataikat.