Több mint ötszáz új szót alkottunk már a világjárvány ideje alatt

Elgyőrfipalisodik, karanténkantin, banyatájm, karanténháj – ezeknek a nyelvünkben megjelent új kifejezéseknek a jelentésével is megismerkedhettek az érdeklődök kedden a kiskunhalasi Közösségek Házában. Dr. Veszelszki Ágnes kiskunhalasi születésű nyelvész, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense volt a Forrás-Új Tükör Klub vendége.

Dr. Veszelszki Ágnes hallgatói, ismerősei és egy online űrlap segítségével áprilistól július elejééig 400, a koronavírus-járványhoz és a karanténhelyzethez kapcsolódó új szót, kifejezést gyűjtött össze. Ezek olvashatók a júliusban megjelent kor- és kórdokumentációként szolgáló Karaténszótárban, melyről a nyelvész egykori tanárával, Palásti Károllyal beszélgetett a halasi hallgatóság előtt.

– Már készül a szótár második kiadása, ugyanis július harmadik óta, amikor lezártam az első kiadványba kerülő kifejezések gyűjtését, még további 140 új szót küldtek el nekem. Ezek többnyire a kormányzati intézkedések, valamint a társadalmi hozzáállás leírásához kötődnek. Úgy, mint a határzár, a vírustagadó, a koronavírus-szkeptikus – árulta el a legfrissebb fejleményeket Dr. Veszelszki Ágnes.

A nyelvész kifejtette, hogy a világjárvánnyal járó újszerű élethelyzetekre nem voltak fogalmaink, ez indokolhatja az új szóteremtések robbanásszerű megjelenését. A szóalkotások hatalmas mértéke jól megmutatkozott abban a játékban is, amivel Dr. Veszelszki Ágnes meglepte a halasi közönséget. Tesztet adott a jelenlévőknek, ami a Karanténszótárban is megtalálható néhány kifejezést tartalmazott és négy lehetőség közül kellett kiválasztani, mit is jelent az adott kifejezés. A jelenlévők közül senkinek nem sikerült hibátlanul kitölteni a tesztet, ami jól tükrözi, hogy néhány hónap alatt akkora mennyiségű új szó jelent meg anyanyelvünkben, hogy mindenki számára voltak ismeretlen kifejezések.

Dr. Veszelszki Ágnes elmondta a jelenlévőknek, hogy ezekben a szóalkotásokban komoly szerepet kapott a humor, ami különösen fontos feszültségoldóként szolgált a mentálisan is megterhelő tavaszi időszakban.