Szabóné Kis Éva védőnő életét megváltoztatta a futás

Szabóné Kis Éva védőnő­, szoptatási szaktanácsadó, szülő-csecsemő/kisgyermekkonzulens és az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány elnöke. Most azonban egy egészen más oldaláról mutatjuk be. Éva egy éve elkezdett aktívan futni, melynek eredménye nemcsak centikben látványos, de ő maga is kicserélődött.

– Mi motiválta, hogy futni kezdjen?

– A sport már gyerekkorom óta jelen van az életemben. Így felnőttként mindig vissza-visszatértem a sport világába. Különböző edzésformákkal próbálkoztam, de igazán kitartó egyikben sem voltam. A súlyommal is állandó harcot vívok. Arra hamar rájöttem, a kilók elleni harcban nem lehet a sportot kihagyni. Ezért tavaly arra az elhatározásra jutottam, hogy olyan sportot keresek, melyet bármikor szabadon, időbeosztásomhoz könnyen igazíthatok, miközben a kalóriák is égnek. – Gyermekei és férje inspirálta, akik rendszeresen ­futnak.

– Szerettem volna nekik is jó példát mutatni, hogy 45 fölött sem kell elpunnyadni és belenyugodni abba, hogy nem jönnek rám a ruhák, fáradékonyabb és lustább vagyok. Ráadásul a párkapcsolatunkra is pozitívan hat a sport, a közös futás. Még 26 év után is tudunk új lendületet adni a kapcsolatunknak. Sokszor úgy érzem, fiatalabb koromban sem voltam ilyen jó formában. Ehhez persze hozzájárul a férjem szerelme és csodálata irántam, amiért örökre hálás leszek neki. – Említette, hogy gyermekként nem szeretett futni, eleinte nem érezte a saját sportjának.

– Gyerekként kifejezettem utáltam és nehezen tudtam elképzelni magamról, hogy valaha több kilométert tudok megtenni. Mégis sikerült! – Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?

– Eleinte nem volt semmilyen tervem, csak arra összpontosítottam, hogy induljak és csináljam, építsem be a mindennapjaimba, legyek kitartó. Arra ügyeltem, hogy ne keressek kifogásokat, igenis menni kell és mozogni. Fejben dől el minden, éppen ezért a gondolkodásomat kellett először megváltoztatni. Kezdetben 500 méter után kifulladtam, de több hónap kitartás és a gyerekeim útmutatása, valamint a férjem biztatásának hála, nem adtam fel. Amikor megtettem az első kilométert úgy, hogy nem kellett megállnom és még levegőt is kaptam, maga volt a csoda! Ma már öt-hét kilométereket futok, mely még mindig hihetetlennek tűnik számomra. Eljutottam arra a szintre, hogy vágyom a futásra, és hiányzik, ha aznap mégsem jön össze. – Milyen hatással volt önre a járványhelyzet?

– Kifejezetten kedvező hatással volt rám abban a tekintetben, hogy a szabadtéri sportokra nem vonatkoztak a korlátozások. Sőt, erőt is adott nekem, hogy még jobban oda kell figyelnünk az egészségünkre, melynek fontos része a sport és a táplálkozás. A másik része a lelki egészség. Csak úgy leszünk kiegyensúlyozottak, ha mindegyikbe fektetünk energiát. – A rendszeres futás nemcsak az egészségére, hanem a munkájára is kedvező hatással van?

– A közérzetem sokkal jobb, segít levezetni a mindennapos stresszt, nem érzem magam fáradtnak. Energikusabb vagyok és kitartóbb, mert rájöttem, hogy bármit el lehet érni, ha megvan hozzá a kellő motiváció, a rendszeresség és az akaraterő. – Milyen cél lebeg még a szeme előtt?

– A hosszú távú célom, hogy soha ne adjam fel, fussak hetente legalább háromszor, tartson sokáig az erőm és a lendületem. Szeretnék még fogyni is, eddig 18 kilótól szabadultam meg. Amire külön büszke vagyok, hogy mindezt saját erőmből értem el, mindenféle szépészeti beavatkozás, különleges diéta, fogyikapszulák nélkül. A legfontosabb mégis az: jól érezzem magam a bőrömben, és motivációt adjak az embereknek, hogy érdemes küzdeni, és nincs lehetetlen, csak elhatározás, kitartás és tenni akarás kell érte. Mindig ez a mottó jár az eszemben: „Te döntöd el, hogy mit érzel holnap: izomlázat vagy bűntudatot.” Én izomlázat akarok érezni! Minden hónapban támogat valakit – Eddig – még a járvány előtt – két versenyen indultam. A járvány óta csak virtuális futásokon veszek részt. Ezért is tűztem ki 2021-ben azt a célt, hogy minden hónapban támogatok egy-egy nemes célt, beteg gyermekeket, alapítványokat a futással. Eddig öt hónap alatt hat érmet tudhatok magaménak, hiszen a saját alapítványunk, az E-Kecsap virtuális futóérme egy ráadás lett februárban. Már alig várom, hogy ismét valódi futóversenyeken állhassak rajthoz, mert annak megvan a maga csodálatos feelingje, és ott már a gyerekeimmel, a férjemmel együtt futhatunk, támogatva, bátorítva egymást – mondta Szabóné Kis Éva védőnő, szoptatási szaktanácsadó.