Összefogtak Kalocsán a helyi kézművesek

Spontán alakult ki a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) kalocsai kirendeltségénél egy olyan kézműves kör, amely célul tűzte ki maga elé a kalocsai motívumvilág védjeggyel történő megóvását.

A mesterségüket vállalkozóként űző iparosok a turizmusból éltek meg, egészen a járvány kezdetéig – azóta azt tanulják a kamara Család és KarrierPontjának előadásain, hogy hogyan újuljanak meg, miközben őrzik az autentikus népművészeti formákat és színeket.

Péjó Zoltán, a BKMKIK kalocsai kirendeltségvezetője elmondta: az egyik délutáni foglalkozás során kiderült, hogy a turizmus leállása miatt a portékájukat főleg vásárokon, kiállításokon, expókon értékesítő kézművesek is bajba kerültek. Rajtuk marketing-tanácsadással és szemléletmódváltásra ösztönző előadásokkal próbálnak segíteni, és azon is közösen ötletelnek, hogy hogyan lehetne megújítani a termékpalettájukat. A rendszeressé vált programon aktív kézművesekből állt össze egy mintegy 15 fős csapat. Akad köztük mézeskalácsos, gépi és kézi hímző, bőrdíszműves is, akik vállalkozóként foglalkoznak a mesterségükkel.

A csoportot Kriptáné Halász Zsuzsanna vezeti. Az ő kezdeményezésére legutóbb például Romsics Imre etnográfust hívták meg, hogy átbeszéljék vele a népi motívumvilágot. Ezt az előadását azért érezték fontosnak, mert ők is szívükön viselik a kalocsai minta sorsát, amit – népszerűsége miatt – sokan hamisítanak és helyeznek el különböző termékeken. Lévén az autentikus motívumot jóval nehezebb helyesen pingálni vagy hímezni, mint azt sokan gondolnák, a tévesztések miatt is kikophat az emlékezetből – ezért fontos napjaink kézműveseivel átvenni a hagyományos minta sajátosságait – érvelt a kirendeltségvezető.

Péjó Zoltán hangsúlyozta: a találkozókon arról is szó eset, hogy hogyan lehet megkedveltetni a motívumot a fiatal generációval. Adja magát például, hogy a hímzés megjelenjen a szájmaszkokon, de ráköltözhet más termékekre, például pólókra, táskákra, és ha helyes a kialakítása, akkor nem ördögtől való az értékesítés sem. A kézműves kör egyesületté szerveződik a jövőben, hogy a Viski Károly Múzeum égisze alatt kialakítsanak egy védjegyrendszert a kalocsai mintára. Ez Péjó szerint több szempontból is hasznos lenne, hiszen a kidolgozott védjegystruktúrával ki lehet szűrni a hamisítványokat, másrészt hitelesíteni lehet vele a helyi kézműves által készített termékeket.