Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött, ré­gi, csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge,

6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük).

A meg­je­le­né­se in­gye­nes.

Családi album

Kecskemétről Mesznéder Klára régi családi fotója 1918-as, édesanyjáról és családjáról készült. A nagyszülők, Ficsor Ferenc és Puskás Rozália 12 gyermeket neveltek fel, Izsákon, a Csira dűlőben éltek és gazdálkodtak. A terményt a kecskeméti piacon értékesítették, a pénzből szép ruhákat vásároltak, mint azt a fotó is mutatja. A kép a család egy részét örökítette meg, a nagyobb fiúk dolgoztak a földeken. A szülők körében látható: Imre, Béla, Mária (olvasónk édesanyja), Sándor, Rozál, Amália, Júlia, Ágnes és

Erzsébet. Sajnos ma már senki sem él közülük, de a leszármazottak örökre őrzik emléküket.

TV-stúdióban jártak

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató régi fotója egészen 1976-ig repíti a nosztalgiázókat. A keceli Arany János Általános Iskola képzőművészeti szakkör tag­jainak egy csoportja Budapesten járt, a TV-stúdióban alkothattak. A nem mindennapi útról sok szép emlékkel tértek haza a diákok. A nemzetközi hírű szakkört B. Boros Ilona rajztanárnő vezette. B. Boros Ilona neve sokak számára lehet ismerős, hiszen a neves textilművész az évtizedek alatt az ország számos pontján bemutatkozott tárlataival, alkotásaival. Kecel díszpolgára lett, munkássága része Kecel és Bács-Kiskun megye értéktárának.

Szép emlékek

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona fotója egykori munkahelyéhez, a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárhoz kötődik, ahol évtizedeken át dolgozott. Olvasónk és egykori munka­társai – a Megbecsülés nyugdíjasklubban – a mai napig szeretik feleleveníteni kedves emlékeiket. E fotó évtizedekkel ezelőtt, egy céges rendezvényen készült.

Száll az ének

Ballószögről, Gáspár Dávid jóvoltából mutatjuk be ezt a több évtizedes fotót. Az egy­kori közösségi térben, a ballószögi József Attila Művelődési Házban énekel az úttörőkből álló énekkar. A településen nagy hagyománya van az éneklésnek: az iskolai énekkar az 1980-as évek óta töretlenül működik, valamint a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör is tavaly ünnepelte 15. születésnapját.

Vitézi eskü

Dusnokról vitéz András Pál a 26 évvel ezelőtti vitézi avatását elevenítené fel e felvé­tellel. 1994-ben Szegeden avatták fel, a hősi halált halt nagyapja révén kapta meg a vitézi címet. Azóta két másik családtagját is vitézzé avatták. A képen a családja körében látható az avatást köve­tően, ő középen áll.

Utolsó bognármester

Ágasegyházáról Szórád István, a település díszpolgára nagyon sok szép fényképet őriz a múltból, többek között ezt a 60 éves felvételt. A kép az utolsó bognármestert, Lénárt Gergelyt és tanítványát, Kósa Ferencet örökítette meg. Sajnos már egyikük sincs közöttünk, de a kép felidézi emléküket.