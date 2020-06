Népi mesterségekkel ismerkedtek a kicsik Alpáron

Kihalóban lévő népi mesterségekkel ismerkedhettek meg a gyerekek egy tiszaalpári kézművestáborban. Gergely Ramóna kosárfonó népi iparművész célja, hogy átadja ismereteit a fiataloknak, ezáltal közelebb kerüljenek a népművészethez, a magyar hagyományokhoz.

A népi mesterségekkel ismerkedhettek a gyerekek abban a kézművestáborban, amit Gergely Ramóna, kosárfonó népi iparművész szervezett. Az idei első tábornak a tiszaalpári családi bölcsőde épülete és hatalmas udvara adott otthont. A helyi gyerekek mellett Szentkirályról és Lakitelekről is érkeztek a táborba. A kézműves-foglalkozások elsősorban a lányok körében népszerűek, de szerencsére évről évre több fiú is jelentkezik – tudtuk meg a főszervezőtől, Gergely Ramónától, aki többgenerációs családi örökséget továbbéltetve lett mára elismert kosárfonó, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész. Gergely Ramóna kosárfonó családban nőtt fel. Szinte az anyatejjel együtt szívta magába a mesterséget. Családjában ötödik generációs kosárfonó: szülei, nagyszülei, dédszülei, sőt még az üknagyszülei is kosárfonásból éltek.

A főszervező elmondta, bár a tábor elsősorban a kosárfonásra épül, mindig igyekszik úgy összeállítani a programot, hogy a népi mesterségek több fajtáját is megismerhessék a gyerekek. Így az idei első tábor résztvevői kosárfonást, szövést és fafaragást tanulhattak. De rendszeresen szerepel a programok között agyagozás, gyöngyfűzés, népviseletes babakészítés, tűzzománcozás, mézeskalács-készítés, gyertyamártás és szalagszövés is. A vesszőfonás során gyümölcstároló kosarat és madáretetőt készítettek a gyerekek, de szőttek tarisznyát és tolltartót is.

Megtudtuk, a tábor rendszeres vendégei a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület népi iparművészei. Ezúttal Apró Tamás, fafaragó látogatott el a táborba. Iránymutatásával népi játékokat és kanalat faragtak a gyerekek. A foglalkozások közben népzenét hallgatnak, és ha nem alkottak, akkor népi játékokat játszottak. A gyerekek örömére egy jurtát is felállítottak a bölcsőde udvarán, ami azt a célt szolgálta, hogy a táborozók megismerjék elődeink vándorló nomád életét is.

Gergely Ramóna azt is elmondta, azért szervezi meg immár harmadik éve a kézművestábort, hogy átadja tudását a gyerekeknek. Fontosnak tartja, hogy megismertesse őket a népművészettel, a magyar hagyományokkal. Abban bízik, hogy a táborban részt vevő gyerekek között lesz, aki továbbviszi ezeket a kihalóban lévő népi mesterségeket.

A tábor zárásaként kiállítást rendeznek a gyerekek által készített tárgyakból a helyi művelődési házban.