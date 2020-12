Nem kell lehagynunk a töltött káposztát a karácsonyi asztalról

Hogy mennyi egy csokimikulás átlagos élettartama, arról vitatkozhatnánk. Gombóc Artúrnál biztosan nem bírja ki az első napot, sőt… talán az első percet sem. Ám nem is ez a legtöbbünket foglalkoztató kérdés a karácsony kapcsán, mégis, talán mindannyiunkban felmerül: hogyan tudnánk idén karácsonykor elkerülni a plusz kilókat és a rosszullétet? A válaszokat Jekkel Andrea, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház dietetikusa adta meg számunkra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Valljuk be, az emberek nagy része biztosan nem adná fel a karácsony nyújtotta finom falatokat pusztán azért, hogy néhány kilóval könnyebb legyen. Sokunknak talán még egy gyomorrontást is megér, ha korlátlan mennyiségben ehetünk a nagymama töltött káposztájából, vagy a végeláthatatlan mennyiségű süteményből.

Jó hír: nem kell lemondanunk a klasszikus karácsonyi ételekről,

ám a mennyiségre és a minőségre érdemes odafigyelni! Néha talán még a szervezetünket is átverhetjük egy kicsit.

Bár az egészséges életmódra az év minden napján javasolt odafigyelni, az ünnepek mindig magukban hordozzák a veszélyeket. Ha a karácsonyt vesszük alapul: már december első napjaiban elindul az adventi naptár-őrület, különösen a kisgyerekes családoknál. Jekkel Andrea szerint már ekkor érdemes kijátszani a rendszert, és tejcsokoládé helyett különféle gyümölcsöket, diót, kedves üzeneteket, étcsokoládét célszerű rejteni a saját készítésű naptárakba.

– Sokakat érdekel, hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel az egészséges ételeket, és hogy nem csalódnak-e, ha csokoládé helyett gyümölcsöt találnak az adventi naptárban. Én úgy gondolom, hogy akinek fontos a saját, és gyermeke egészsége, az a kezdetektől, tudatosan úgy neveli őt, hogy szeresse ezeket az ételeket. Számos mogyoróval, aszalt gyümölccsel felturbózott étcsokit lehet kapni a boltokban, ha a csokoládé-vonalat mindenképpen szeretnénk megtartani. Gyümölcsből pedig rengetegféle létezik, így biztosan találunk legalább egyet, amelyet szeret gyermekünk – részletezte a dietetikus.

Egy fokkal nehezebb és kényszerűbb, amikor a gyermek, vagy akár a felnőtt laktózérzékeny vagy cukorbeteg, hiszen ekkor még tudatosabban kell felépítenünk az ünnepi étrendet, már egy adventi naptár esetében is. A laktózmentes és diabetikus csokoládéknak hála, a betegségben szenvedőknek sem kell nélkülözniük, így bár kényszerűen, de kiválthatjuk a klasszikus tejcsokoládékat ezekkel a speciális termékekkel vagy az étcsokoládéval. Ha már kisgyermekkorban fény derül a betegségre, az érintett korán meg tudja ítélni, mit ehet és mit nem, illetve hozzászokik, hogy esetenként nélkülöznie kell bizonyos termékeket.

Jekkel Andrea szerint a lisztérzékenyeknek nem áll rendelkezésére ennyiféle késztermék, hiszen a problémás alapanyag elkerülése érdekében szinte minden esetben főzniük kell maguknak, ami teljesen új és más életvitelt és rendszert kíván meg. Lisztből azonban egyre többfélét lehet kapni, így szerencsére ki tudjuk váltani a hagyományos lisztet bármilyen teljes kiőrlésű, zab-, vagy kukoricaliszttel.

Tudatos táplálkozás egész évben

Bár a genetika is közrejátszik, az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód mind elősegítői a különféle betegségek kialakulásának, így az inzulinrezisztenciának, a cukorbetegségnek, a lisztérzékenységnek is.



– Ha a szülők már a javasolt 6. hónapnál elkezdenék a hozzátáplálást, és tudatosan nevelnék gyermekeiket, nem lenne ennyi beteg. Átgondoltan kellene az egészséges táplálkozásra nevelni a kicsiket, amelynek alapja, hogy megválogatjuk, milyen alapanyagokból főzzük az ételeket, és mit adunk gyermekünknek – mondta Jekkel Andrea, majd hozzátette: sajnos egyre több termékben található tartósítószer, ezeket kiszűrni pedig csak úgy tudjuk, ha nem veszünk meg mindent válogatás nélkül, és a gyorsételek helyett magunknak főzünk otthon.

Az elhízás és a sok fűszeres, egészségtelen étel következményei a keringési problémák, a cukorbetegség, az allergiák és maga a szívinfarktus is. Annyiféle íz létezik, érdemes a gyerekeket már kicsiként megismertetni ezekkel, hogy minél többféle ételt megegyenek, és ne legyenek válogatósak, emellett pedig legalább egy iskolai sportfoglalkozásra célszerű őket beíratni. Mi magunk pedig – ha másra nem is jut időnk – már egy kiadós sétával is sokat tehetünk az egészségünkért. Ez hatványozottan igaz a jelenlegi helyzetre, hiszen legtöbben otthon ülünk, és idén a karácsony sem a jól megszokott pörgésről és mászkálásról, sokkal inkább az otthonülős, meghitt pillanatokról szól.

Mennyiség vagy minőség?

A kecskeméti kórház dietetikusa szerint mindkettő nagyon fontos. A mértékre csak egy határozott döntéssel, azonban a minőségre egy kis előre gondolkodással is oda tudunk figyelni.

– Én erősen ajánlom a mediterrán diétát, amelyben sokkal több hal és zöldség kap szerepet. A magyaros ételekkel ellentétben, amelyek fűszeresek és nehezek, a mediterrán konyha fogásai sokkal könnyedebbek és rostban gazdagabbak. A járványhelyzet talán egyetlen pozitív hozadéka, hogy az emberek újra elkezdtek kenyeret sütni. Ez egy tökéletes út, hiszen pontosan azt mutatja, hogy a boltban kapható, előregyártott, feldolgozott, tartósítószerekkel dúsított ételeket otthon, mi magunknak is el tudjuk készíteni. Ráadásul, szinte minden alapanyagnak van egy természetes, egészségesebb megfelelője, mint például a nyírfacukor, a durum tészta, a barna rizs vagy az olívaolaj. Ezek segítségével az otthoni ételekről pontosan tudni fogjuk, mit tartalmaznak és milyen hatással lesznek az egészségünkre. Érdemes még margarin helyett vajat használni, sertészsír helyett pedig kacsa-, vagy kókuszzsírt. A kezdet nehéz, hiszen tény, hogy az egészséges életmód nem olcsó, de

tudatosítanunk kell magunkban: egy életünk van!

Az ünnepi asztal

Mielőtt a hagyományos, jól bevált receptet előtúrnánk a szekrény aljáról, idén inkább keressünk egészséges recepteket. A klasszikus karácsonyi ételek mind elkészíthetők könnyedebb, egészségesebb formában is. Talán nem is gondolnánk, milyen egyszerűen ki tudjuk cserélni a megszokott alapanyagokat egy jóval hasznosabbra.

Nem kell átírni a menüt, elég, ha egészségesebben készítjük el

Előételek:

vendégváró falatok: fehér kenyér helyett használjunk teljes kiőrlésű-, vagy rozskenyeret, amelyre tojáskrémet vagy sajtkrémet készítsünk házilag, majd szórjuk meg egy kis zöldfűszerrel (extra tipp: használjunk karácsonyi formákat a kenyérvágáshoz); esetleg készítsünk házi kenyeret

tonhalsaláta: uborka, paradicsom, vegyes saláta, rá a tonhal + olívaolaj, só, bors és citromlé

tökéletes előétel: gyümölcssaláta

készítsünk házi májkrémet liba-, vagy kacsamájból

zöldségek: vágjuk fenyőfa formára a kenyeret, majd díszítsük fel különféle zöldségekkel

sajtok: használjunk soványabb sajtokat, mint például a márványsajt, a köményes sajt vagy a mozzarella

a sütőtök temérdek jótékony hatással bír, karácsonykor is az ünnepi asztal éke lehet

Főételek:

majonézes krumplisaláta: majonéz helyett használjunk kefírt vagy natúr joghurtot

halászlé: a pontyot cseréljük soványabb halra, például lazacra vagy busára és ne tegyünk bele tésztát (vagy használjunk durumtésztát)

rántott hús: bundában sütés helyett készítsük a húst roston, vagy natúran, esetleg használjunk egészséges alapanyagokat a bundához (például diót)

töltött káposzta: készítsük pulykahúsból és barna rizsből (ha kevésbé lesz szaftos, használjunk kacsazsírt, ettől az íze is rendkívüli lesz); a káposzta különösen hasznos, hiszen tele van C-vitaminnal

pulyka: a tölteléket készítsük gesztenyéből vagy aszalt szilvából

vadhúsok: minden további nélkül használjuk a hagyományos húsok helyett, hiszen legtöbbjük sovány

tyúkhúsleves: készítsük halászlé helyett, hiszen rendkívül jótékony hatásai vannak

köretek: tészta és krumplipüré helyett használjunk sült gyümölcsöket, barna rizst vagy édesburgonyát

Sütemények:

fehér liszt helyett használjunk teljes kiőrlésű, kukorica- vagy zablisztet

cukor helyett használjunk eritritet, vagy ami a legjobb, nyírfacukrot

tipp: a szervezetet egy könnyed praktikával át tudjuk verni, méghozzá úgy, hogy a süteményeket kisebbre vágjuk, így ha kellő mennyiséget megeszünk belőle, úgy fogjuk érezni, hogy elegendő volt

bejgli: a mák és a dió rendkívül egészséges, de használhatunk akár gesztenyét is

mézeskalács: használjunk zablisztet, nyírfacukrot vagy eritritet, kókuszzsírt és mézet, ami kifejezetten jótékony hatásokkal bír; egyéb tanács: együnk minél kevesebbet!

készítsünk bögrés süteményeket joghurttal vagy kefírrel

tortákból inkább a gyümölcsöset készítsük, aminek a tetején valódi gyümölcs van

sós sütemények: sok maggal készítsük, szintén teljes kiőrlésű lisztből és sovány sajtból

Italok:

az alkoholt lehet helyettesíteni alkoholmentes sörökkel vagy puncsokkal

ajánlott 100 százalékos rostos üdítőket fogyasztani, de a legjobb a víz, illetve a mézes tea

További hasznos tanácsok:

só helyett használjunk vasfüvet, vagy himalájait és inkább utólag sózzunk!

ne együnk mindenhez kenyeret!

használjunk szárazfűszereket! (zacskós helyett üveges)

A karácsonyi menü összeállításánál vegyük figyelembe beteg vagy allergiás rokonainkat, és ételünket vagy olyan alapanyagokból készítsük, hogy ők is meg tudják enni, vagy készítsünk belőle egy számukra is elfogyasztható változatot. Ha amellett döntünk, hogy az egész menüt egészségesebben készítjük el, azzal csak jót teszünk magunknak, és az egész családnak. Figyeljünk ugyanakkor a mértékletességre is, hiszen a karácsonyi falásrohamot követően könnyedén a kórházban találhatjuk magunkat hasnyálmirigy-gyulladással.

Végül, ha nem vagyunk a konyhák koronázatlan királyai és meg akarjuk úszni az ünnepi forgatagot főzés nélkül, számos lehetőségünk van a házhoz rendelésre, ilyenkor azonban célszerű olyan helyet választani, ahol elérhető diétás, egészséges menüsor!